Uberi autojuhtide lood kõige hullematest klientidest

Kõigi peale vihane klient

«Eile õhtul sain ma kutse Chatsworthi (California) rongijaama. Mind ootas suuremat kasvu ülikonnas meesterahvas, kes pani oma pagasi mulle pagasiruumi, ei öelnud tere ja niipea, kui autosse astus, palus mul liigutada tema istet, reguleerida õhukonditsioneeri ja panna muusika kinni. Seejärel ütles ta, et sihtpunktiks on Beverly Hills ja me hakkasime sõitma,» kirjeldas Uberi juht oma kõige ebameeldivamat klienti.

«Esimesed kümme minutit sõitsime me vaikuses, ta helistas hotelli ja küsis klienditeenindajalt oma hotelli broneeringu tagasimakse kohta. Ma ei kujuta ette ka, mida see klienditeenindaja võis talle öelda, aga mõni sekund hiljem vastas ta talle: «Mulle ei meeldi teie toon, te ei räägi minuga niimoodi. Ma tahan rääkida teie juhatajaga, sest te olete kuradi… ja ma tahan oma broneeringu tühistada!» Seda kõike ühe hingetõmbega. Ta oli väga vihane mees ja ma teadsin, et kui ma midagigi valesti teen, siis olen mina ta järgmine ohver. Kui hakkasime maanteele jõudma, pani ta toru hargile ja palus, et ma ümber pööraksin ja sõidaksin Ventura BLVD suunas, mis on täiesti vastupidine sellele, kuhu ta esialgu soovis,» sõnas juht.

«Ma nõustun ja küsisin, kas ma tohin sihtpunkti muuta. Ta palus mul oodata ja helistas uuesti hotelli, kus võttis vastu mingi uus klienditeenindaja. Ta ütles: «Ma tahan oma broneeringu tühistada või ma kaeban sinu ja selle teise jobu kohtusse.» Ta pani kõne ära ja palus mul tagasi sõita sinna rongijaama, kust ma ta peale võtsin,» kirjeldas mees. «Selle asemel, et ta lihtsalt sihtpunkti viia, saan ma 9 dollarit selle eest, et kuulasin tema karjumist ja sõitsin temaga ringi ümber raudteejaama.»

Meelemärkuseta reisija

Kuigi võib arvata, et kõige aktiivsemad ja lärmakamad reisijad on kõige suuremad pahanduste tegijad, siis vahel võib häda kaela tuua hoopis see, kes ei räägi ega liigu, sest ta on meelemärkuseta.

«Üks kõige hullemaid situatsioone ongi see, kui sõbrad on kutsunud oma kustunud sõbrale Uberi järele ja panevad ta tagumisele istmele ning ütlevad, et sihtpunkt on telefonis ära märgitud, mine ja sõida,» kirjeldas USA Phoenixi osariigist pärit Uberi juht ja lisas, et see on õpetanud seda, et sõitmise ajal ja enne inimeste peale võtmist tuleb uksed lukus hoida.

«Meelemärkuseta inimesega on hulga raskem kui lihtsalt purjus inimestega,» sõnas mees. Ta lisas, et siiski on mõned asjad, mida juht saab teha. Näiteks 911 (Eestis 112) helistada või nad ise politseijaoskonda viia. «Okset on lihtne koristada, aga laipa...,» nentis juht.

Väike valevorst

On ka neid reisijaid, kes valetavad, pannes sealjuures ohtu Uberi juhi sissetuleku. USA Utah' osariigist pärit Uberi juhi kõige hullem klient on siiani olnud üks laps. «Sõidutasin teda ja hiljem vaatan, et ta oli esitanud avalduse, milles süüdistas mind kiiruse ületamises, ohtlikult sõitmises ja teiste autojuhtide peale karjumises. Seda kõike selleks, et oma raha tagasi saada. Selline käitumine oleks aga minu jaoks võinud lõppeda vallandamisega,» kommenteeris juht.

«Uber tegi mulle hoiatuse ja ähvardas, et kui selline asi kordub, siis minu konto deaktiveeritakse. Ma ütlesin neile, et klient valetab ning näitasin neile sõiduväljavõtet. Õnneks oli keskmine kiirus täiesti normaalne ja sain oma maine puhtaks pestud,» sõnas mees.