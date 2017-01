Kuus vähetuntud fakti friikartulite kohta

Iga kokk teab, et ideaalseid friikartuleid pole sugugi nii lihtne teha, sest palju sõltub õli temperatuurist ja küpsetamise ajast, kirjutab Fox uudisteportaal. Kui õli pole piisavalt kuum, jäävad kartulid pehmeks, kui see on liiga kuum, siis kõrbevad kartulid pealt jällegi ära.

Fox reastas kuus fakti friikartulite kohta, mida igaüks ei tea.

Keegi ei suuda kokkuleppele jõuda, kus friikartulid leiutati. Friikartulite loojaks peavad end nii prantslased, hispaanlased kui belglased. Belglased arvavad, et prantslased on selle mõtte neilt varastanud ning on vihased, et friikartuleid teatakse enim just french fries (prantsuse kartulid) nime järgi. Prantslaste arvates müüdi friikartuleid esimesena 18. sajandi lõpul Pont Neufi silla lähistel tänavail. Hispaanlased aga arvavad, et kuna nemad tõid kartulid Euroopasse, peaks ka neile kuuluma au olla friikartulite looja.

Friikartulid pole igal pool samasugused. Riigiti erinevad nii friikartulitele antud nimed kui ka valmistamisviisid. Näiteks britid valmistavad paksemaid ja vähem rasvasemaid friikartuleid kui ameeriklased.

Friikartulites leidub hulgaliselt akrüülamiidi. Tegu on keemilise ühendiga, mis tekib siis, kui tärkliserikast toiduainet kõrgel temperatuuril küpsetada. Seda ainet on nimetatud potentsiaalselt vähkitekitavaks ning seostatud kasvajatega. 2002. aasta uuringus leidis maailma terviseorganisatsioon (WHO), et akrüülamiidi tase friikartulites on kuni 500 korda kõrgem kui teistes toitudes, kuid lisauuringutega tegeletakse.

Friikartulite turgu juhib McDonald’s. Kiirtoidukett müüb oma söögikohtades umbes kolmandiku kogu maailmas valmistatavatest friikartulitest. Umbes seitse protsenti kogu Ameerikas kasvatatavast kartulist läheb McDonald’si kuulsate friikartulite valmistamiseks.

Friikartuleid tutvustas Ameerikale Thomas Jefferson. Kunagine USA president serveeris neid õhtusöögil Valges Majas 1802. aastal.

Ära varasta friikartuleid partnerilt. Väidetavalt on paarikeste üheks peamiseks tüliks toidukohtades see, kui üks näppab vahetpidamata teise taldrikult friikartuleid.