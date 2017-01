Viis nõuannet edukast karjäärist unistajatele

Edukas ärinaine Reet Roos annab viis kasulikku nõuannet edukast karjäärist unistajatele:

Otsi iga probleemi tagant üles võimalus. Igapäevatöö on täis tagasilööke ja see on normaalne protsess. Kui aga probleemi taga võimalust ei näe, pole suuremat edu loota. Nii et ebaedu peaks rohkem kannustama kui õnnestumine. Iseenesest ei juhtu mitte midagi. Järgmine aasta ei tule parem kui eelmine vaid seetõttu, et see on uus aasta. Suured unistused ei täitu suure rassimiseta. Kahjuks on see nii ka tulevikus. Otsusta kiiremini. Päris tihti on halb otsus parem kui otsustamatus. Kuula intuitsiooni, kui kahtled. Ära muutu esimese edu järel passiivsemaks. See on alles algus. Kui oled oma valdkonnas juba teatud ja tuntud tegija, siis see on märk, et tuleb anda gaasi. Ära jäta ka juba edukana ühtegi innovatsiooni teiste teha. Ei saa korraga töötada ja puhata. Puhkus on oluline, et jõuaks tööd teha. Oluline on, et kunagi oleks ka tervist nautida tehtud töö vilju.

Reet Roos on Eesti üks rikkamaid self-made naisi, tal on osalus mitmes Balti turul tegutsevas reklaami- ja meediaagentuuris (Inspired Universal McCann, Mediabrands Digital). Lisaks on tal osalus investeerimisfondide valitsemise ja väärtpaberiinvesteeringute nõustamisega tegelevas ettevõttes 4Times Capital. Reet Roos on Tartu ülikooli ajaloo eriala vilistlane aastast 2007.