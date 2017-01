Viisid, kuidas spordiklubi maksumuselt raha säästa

Võrdle hindu. Kui rahakotisõbralikkus on märksõnaks, siis mõtle järele, kas pead spordisaalis käima tingimata südalinnas, kus on ka hinnad üldjuhul kallimad, kirjutab Good Housekeeping. Vaata järele, kui palju maksab osalus su kodule ja töökohale lähedalasuvates spordiklubides. Kaalu ka neid, mis on näiteks 20-30 minutilise sõidu kaugusel, ent siiski mugavad ja kergesti ligipääsetavad.

Küsi parimat võimalikku hinda. Kui soovid spordiklubiga esmakordselt liituda, siis lase neil ennast sulle maha müüa, mitte vastupidi. Aegajalt korraldavad klubid kampaaniaid või teevad uutele liitujatele soodustusi. Küsija suu pihta ei lööda, mistõttu tasub küsida ka siis, kui sa näiteks kodulehel vastavat infot ei näinud.

Mõtle ajakavale. Paljud spordiklubid pakuvad hommikupakette soodsama hinnaga, kuna sel ajal on seal vähem inimesi. Kui sul on paindlik töögraafik või lubab tööandja vahepeal tunnikese trennis ära käia, siis kaalu hommikupaketi ostmist. Võibolla suudad siis ka kujundada endas harjumuse hommikuti trennis käia ning õhtud vabaks võtta.

Käi tasuta treeningutes. Lisaks pakuvad paljud klubid võimalust tasuta või väga soodsaks proovitreeninguks. Kasuta need võimalused kindlasti ära, nii saad mõnda aega säästa ning oma lemmikklubi leida.

Ole mõistlik. Uhkemad spordiklubid pakuvad igasuguseid lisateenuseid, alustades eratrennidest lõpetades rätikute rendiga. Mõtle järele, kas sul on tingimata vaja neid teenuseid kasutada ja lisatasusid maksta.

Maksa aasta eest ette. Ühekorraga makstav aastatasu võib nii mõneski klubis olla kümme või enam protsenti soodsam kui ühe kuu kaupa maksmine. Kui nii on võimalik säästa, siis kaalu ühekordse suurema väljamineku tegemist. Nii saad aasta otsa rahulikult trenni teha ilma maksete pärast muretsemata.

Liitu grupiga. Vahel pakutakse ka grupisoodustusi, mistõttu aja sõbrad kokku, minge trenni ning säästke mõned eurod.

Uuri tööandja pakutavaid soodustusi. Pole haruldane, et tööandja teeb mõne spordiklubiga koostööd ning saad tema kaudu samuti soodustusi.

Hinda oma vajadusi. Paljude spordiklubidega liitudes hakkavad kehtima lepingud, millega pead neile maksma igakuiselt, olenemata sellest, palju sa selle aja jooksul trenni jõuad. Kui sa tead juba ette, et ei pruugi igal nädalal trenni jõuda, siis mõtle pigem, kas oleks tulusam osta näiteks 10- või 15-korra treeningkaart. Kui neid ei pakuta, siis tasub kaaluda käimist mõnes jõusaalis või klubis, mis ei nõua liikmestaatust.

Tee paus. Kui tead juba mõnd pikaajalist reisi ette, siis palu klubil selleks ajaks oma liikmestaatus peatada või n-ö treeningpaus võtta. Nad küsivad selle eest kas väiksemat kuutasu või ei küsi üldse. Ette mõeldes ja tegutsedes säästad mitukümmend eurot.

Oota suveni. Suveperioodil on spordiklubid tühjemad, sest inimesed on linnast väljas või eelistavad trenni teha värskes õhus. Seega on ka rohkem sooduskampaaniaid, mistõttu on suvi rahakotisõbralik aeg, mil spordiklubisse minna.

Soovita sõbrale. Klubid võivad soodustusi pakkuda ka sel juhul, kui oled juba liige ning sinu soovituse kaudu liitub ka mõni su sõber või tuttav.