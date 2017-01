Juba tund aega sotsiaalmeediat päevas muudab teismelised õnnetumaks

Hiljuti IZA Majandusinstituudi korraldatud uuringust «Sotsiaalmeedia kasutus ja laste rahulolu» selgus, et üle tunni aja päevas sotsiaalmeedia kasutamist muudab 10–15-aastased lapsed õnnetuks, vahendab nbcnews.com

«Päevas üle ühe tunni sotsiaalmeedias teistega suhtlemine vähendab eluga rahulolemist kuni 14 protsenti,» kirjutas üks uuringu autoritest. Uuring tehti Suurbritannia kodudes 2010–2014. aastal.

Uuringus lahati probleeme, nagu netikiusamine, sotsiaalmeedias üksteisega konkureerimine ja reaalse elu ning näost näkku suhtlemise vähenemine, et leida küsimus uuringu hüpoteesile: «Miks võib ulatuslik sotsiaalmeedia kasutamine olla negatiivse mõjuga laste heaolule?»

Psühhoterapeut ja koolinõustaja Tom Kerstingi sõnul veedavad teismelised keskmiselt üheksa tundi päevas sotsiaalmeediat kasutades. «See ei ole enam ainult üks elu osa, vaid see ongi elu,» kommenteeris Kersting.

Lahendus ei ole ka sotsiaalmeedia keelamine ja konto kustutamine, sest me kõik oleme internetist liiga palju sõltuvad, et see lihtsalt ühel päeval lõpetada. Selle asemel tuleks mõelda, kuidas noori õpetada sotsiaalmeediat kasutama teadlikult, et saada sellest positiivne kogemus.

Isegi kui noor on juba sotsiaalmeedia sõltlane, ei ole veel liiga hilja temaga üle rääkida erinevad riskid (aga ka head küljed) sotsiaalmeedia kasutamise kohta. Samuti saab alati koos seada piirid, mis on lubatud ja mis mitte.

«Sotsiaalmeedia riskidest ja probleemidest rääkimine on ülimalt oluline,» sõnas USAs Texase osariigis Austini linnas asuva Noorte Teraapia sotsiaaltöötaja ja terapeut Nityda Coleman. Kõige parem viis selleks on selgeks teha, mis keelatud ja lubatud.

Teismelised hakkavad sotsiaalmeediat kasutama, kui neil pole midagi muud teha. Selle jaoks on lihtne lahendus – planeeri mingi väline tegevus. Võid ka paluda neil jätta nutitelefon koju, et nad saaksid olla internetist täiesti välja lülitatud.

Psühholoog Carole Liebermani sõnul peaksid vanemad oma teismeliste vaba aja täitma produktiivsete tegevustega, alates spordist muusikani. «Sel juhul on neil vähem aega sotsiaalmeediat kasutada,» sõnas Lieberman.

«Teine strateegia on lasta lastel pidada päevikut, kui palju nad oma vabast ajast sotsiaalmeediat kasutavad ja kuidas nad end pärast seda tundsid,» sõnas Lieberman. «Sellisel juhul näeb teismeline ise, kui palju aega ta on raisanud millelegi, mis teeb ta tuju halvaks. Seejärel lase lapsel teha nimekiri asjadest, mida ta oleks võinud teha selle ajaga, mis ta sotsiaalmeedias veetis.»