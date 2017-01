Parim aeg, mil külastada neid viit armastatud reisisihtkohta

New York. Kuigi sealgi leidub soodsaid kohti einestamiseks ning tasuta üritusi, on paljude reisijate jaoks see linn siiski väga kallis. Reisifirma Hoppa andmeil maksab New Yorkis keskmine toidukord umbes 67 dollarit. Põline newyorklane ning ürituskorraldusfirma juht Kitt Garrett soovitab sinna reisida oktoobris ja juunis, mil ilmad on endiselt ilusad ning saab tegeleda aktiivsete välistegevustega (purjetamine, jalgrattasõit jm). Soodne on aga reisida jaanuaris ja veebruaris ning külastada muuseume, kunstigaleriisid, spordiüritusi ja söögikohti. Sooja ilma armastajatel tasub New Yorki külastada kahtlemata juulis ja augustis.

Sydney. See linn on reisijate lemmik just kaunite randade (näiteks Bondi ja Coogee), sõbralike kohalike ja mõnusate söögikohtade poolest. Samas on sealsed hinnad üsna soolased ning sinna sõitminegi vajab pikemat planeerimist. Tipphooaeg on seal detsembrist veebruarini, mistõttu võiks kaaluda, kas tasub sel ajal sinna reisida. Soodsaid diile võib leida näiteks aprillis, mis kuulub veel madalhooaja sisse, kuid üllatab heade ilmadega.

London. Londonis jalgsimatku korraldav Petulia Melideo soovitab linna külastada talvehooajal, näiteks novembris on ilmad veel talutavad linnas jalutamiseks. «Kui liiga jahe hakkab, võite sammud seada mõnda hubasesse kohvikusse,» ütles ta. Novembri lõpus hakatakse juba jõuludeks valmistuma ning ka linn võtab vastava kuju. Vähem turiste on ka juunis enne Wimbledoni turniiri. Halb mõte pole ka külastada Londonit nädala sees, sest nädalavahetuseti uputab linn niigi inimestest.

Dubai. Tegu on ühe enim elamusi pakkuva sihtkohaga, kuid ka sealsed hinnad panevad hämmelduma. Samas on luksuslikud hotellid, ekstravagantsed poed, maitsvad toidud ning fantastiline lennujaam seda väärt. Suvekuud tooovad Dubaisse aga ohtralt niiskust ja soojust, mil temperatuur tõuseb kuni 40 kraadini. Kui sa seda ei eelista, siis ilma poolest on mõistlikum Dubaid külastada novembri ja aprilli vahel, mil pole nii kuum. Tuleb meeles pidada, et jaanuaris ja veebruaris on seal suurem vihmaperiood, kuid see pole midagi ekstreemset.

Botswana. Keskmiselt maksab majutus seal 250 eurot öö, mis ei tee sellest just kõige soodsamat sihtkohta. Responsible Travel’i reisifirma juht Sarah Faith soovitab sinna reisida sügisel, sest palavate ilmadega oktoobris näeb seal siiski kaunist loodust. «Siin on rohkem elevante kui kusagil mujal maailmas ning looduses on nii palju avastada, mistõttu on Botswana väärt sihtkoht, kus end igapäevamuredest eemale rebida,» ütles ta.