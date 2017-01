Külmad ilmad käes – kuidas valida sobivaid nutikindaid?

Põhiline asi, mida nutikinnaste puhul tasub tähele panna, on nende paksus, kirjutab Geeniuse portaal.

Kui osta liiga paksud kindad, siis võivad need küll idee poolest nutiseadme ekraaniga koostööd teha, kuid suure näpujälje tõttu on ekraanil väikestele ikoonidele pihta saamine keeruline.

Kes on kunagi tavaliste kinnastega telefoni käes hoidnud, teab, et see on väga libe ning kipub kergelt käest kaduma. Seepärast tasub tähelepanu pöörata ka kinnaste materjalile.

Mõned nutikindad on peopesa osa juurest vooderdatud osaliselt kummist materjaliga, seega ei libise telefoni nii kergelt minema - kindluse mõttes tasub otsida just selliseid.

