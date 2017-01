Külmad ilmad annavad torumeestele tööd

«Külmade ilmade saabumisel sagenevad torude jäätumisega seostuvad probleemid,» sõnas AS Lavateir (Toruabi) töödejuhataja Olev Vahtras ja lisas, et esimesed tellimused külmumiste likvideerimiseks on juba tulnud. «Rohkem tuleb tellimusi, kui külma (alla -10˚) on olnud nädala jagu. Varasemad aastad on näidanud, et kui külma on üle paari nädala, siis tellimuste arv suureneb mitmekordseks ja siis tekivad ka järjekorrad.»

Selleks, et torude külmumist vältida, soovitab Vahtras juba varem üle vaadata kohad, kus külm võib torudele ligi pääseda. «Külmades ruumides asuvad torud peaksid olema soojustatud, paigaldatud küttekaablid. Võimalusel hoida temperatuur ruumides plussis,» sõnas Vahtras.