Kalevi kommis leidus õõvastav koostisosa

AS Kalevi kvaliteedijuht Evelin Kalda kinnitas, et Kalevi poole pöördus täna videolõiguga üks inimene. «Selgus, et tegemist ei ole klipis näidatud kommi ostjaga. Kommi tegelik ostja on meile teada ja oleme temaga ka juba ise ühendust võtnud,» ütles ta.

Videoklipis näha olev n-ö pähkliuss tuleneb tema sõnul tõenäoliselt looduslikest toorainetest nagu pähklid, rosinad, jahu. «Kvaliteedi 100-protsendiline tagamine on väljakutse kõigi maailma kondiitritööstuste jaoks, mis kasutavad naturaalset toorainet. Kalevil on kvaliteedikontroll väga tugev ning me suhtume alati täie tõsidusega igasse kvaliteediprobleemi, nii ka antud juhtumi puhul,» rõhutas ta.

Kalda ütles, et Kalev teeb omalt poolt kõik, et selliseid juhtumeid vältida - muuhulgas auditeeritakse kõiki oma toorainetarnijaid ja nõutakse iga toormepartiiga kaasa dokumente, mis kinnitavad toorme vastavust kõigile nõuetele. Kalevi tootmishoones ja ladudes vastutab kahjuritõrje eest spetsiaalne firma, mille töötajad teostavad regulaarset kontrolli ladudes ja kogu tootmisalal.