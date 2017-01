Kaks ohumärki, et töötad valel alal

Kui uus töökoht tundub juba suur muudatus, siis uus karjäär on seda veel enam. Alati pole aga keskkonnavahetusest kasu, sest alateadvuses ütleb sulle, et valitud alal polegi sul tegelikult head tulevikku.

Karjäärisait Muse annab nõu, kuidas ära tunda sellised ohumärgid ning millal on õige aeg mõelda hoopis uuele karjäärile.

Praegune töö tekitab sinus frustratsiooni, ent ka uus töökoht täidab mõtted õudusega. Vahel võib uus töökoht mõjuda kui sõõm värsket õhku – saad kogeda teistsugust töökultuuri ja -tingimusi, tutvuda uute kolleegidega, võibolla palkagi juurde. Samas kui arvad end juba ette teadvat, et ka uuel töökohal rõõm kaua ei kesta ning õige pea seisad taas silmitsi sarnaste, tüütute tööülesannetega, siis oled ilmselt vale ala peal.

Võta mõtlemisaega ja jõua järeldusele, mis tegelikult valesti on. Kas see on töökeskkond, kolleegid, firma üldine kultuur või hakkab töö iseloom sulle lihtsalt vastu? Tegu on viimase variandiga, kui sa ei suuda enam tööülesannetele keskenduda, end uue projekti tarbeks kokku võtta või kui ülemus teatab, et pakub sulle uut suurepärast võimalust/teemat/projekti, kuid su esimene mõte seepeale on «ei!». Kui see on nii, on aeg midagi põhjalikumalt muuta.

Sul pole enam varuplaani ja tulevik tundub mõttetu. Kui mõtled oma tulevikule näiteks viie aasta pärast, siis on su ainuke soov mitte tegeleda sellise tööga nagu täna. Mõned töökohad ongi igavad ega klapi kõigi su eelistustega, kuid need on siiski millegi alustala ja võimaldavad karjääriredelil kõrgemale sammuda. Näiteks erialasel tööl madalalt alustades ei pruugi sa end tunda küll nii tähtsalt, kuid tead, et see on siiski millegi algus.

Kui arvad, et ka viie aasta pärast on sul huvi praeguse karjääri vastu endiselt olemas ning see viib sind edasi, siis ei ole kõik veel kadunud. Seega tasub mõelda, kas tulevik tundub ikka helge ning võimalusi täis või tunduvad uued kogemused ja kohustused hirmutavad? Kui tegu on teise variandiga, siis tead, mida teha tuleb.