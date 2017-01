Tarbijakaitseamet lisas kuus ettevõtet musta nimekirja

Mulluse detsembrikuu seisuga lisandusid musta nimekirja mööblifirma Masku, Tele2 mobiilioperaator, hauakivide paigaldaja ENS Hauakivid, automüüja Deleforte OÜ, riidemüüja Roroma OÜ ning motopood Dragbike.

Roroma OÜ ei saatnud tarbijale tellitud kaupa (käekell ja päikeseprillid) 65 euro väärtuses ning ignoreeris tarbijakaebuste komisjoni pöördumisi. Sama tegi ka Dragbike veebipood, kes pole teadaolevalt tarbijale seni tagastanud raha (59,95 eurot) saamata jäänud kauba eest.

Teiste ettevõtete vastu pöördumiste menetlemisel tegi komisjon samuti otsuse tarbija kasuks ning sedakord on mängus suuremad summad.

Näiteks pole automüüja Delaforte tarbijale seni tagastanud 3 650 eurot rikkis sõiduki Mazda 6 eest, mille komisjon neilt välja mõistis. Masku peab aga tarbijale tagastama ostetud voodite hinna 3990 eurot ning hüvitama kliendi kantud kulud mööbli ülevaatusele summas 599 eurot.

Tele2 ei jõudnud aga kliendiga kokkuleppele selle osas, kas kliendi poolt tagastatavate telefonide väärtus on vähenenud või mitte. Klient soovis tagastada kolm telefoni ning Tele2 saatis need hooldusesse, kus telefonidel avastati kriimud. Komisjon otsustas, et firmal pole tõendeid, millal need välised vigastused tekkisid ning õigus jäi seega tarbijale.

Tarbijakaitseameti must nimekiri on signaal tarbijatele, et teenust või kaupa ostes tasub kaaluda, kas selline partner on piisavalt usaldusväärne. Musta nimekirja kantakse firmad seejärel, kui nad pole komisjoni otsust 30 päeva jooksul täitnud.