Karusnahast valmistatud kaisukarud on ajanud prantslased vihale

Luksuslikke mänguasju tootev ettevõte «Histoire de Betes» on hakanud valmistama kaisukarusid jänese, naaritsate ja nutriate kasukatest, vahendab The Local. Kaisukarude nina on tehtud krokodillinahast.

Selliste kaisukarude hind ulatub kuni 1800 euroni.

Ettevõte ise reklaamib end kui armastusega valmistatud mänguasjade tootja, lubades, et igas tootes on sees oma hing ja pehmus.

Reklaamist hoolimata on selline mänguasjade valmistamise viis ajanud vihale nii mõnegi inimese.

«Kuidas saab keegi anda oma lapsele kaisukaru, mis on valmistatud loomakarvadest? See rüvetab nende süütust,» kirjutas üks Twitteri kasutaja.

Temaga liitus teisigi, kellest ühe sõnul on ettevõtte tegevus häbiväärne ja kutsus üles nende tooteid boikottima.

Üle 40 000 inimese on kirjutanud alla avalikule petitsioonile, et ettevõte lõpetaks mänguasjade tootmise.

Loomade heaolu eest võitleva rahvusvahelise fondi (International Fund for Animal Welfare) direktor Celine Sissler-Bienvenu tunneb ettevõttele kaasa, et nende vaated on jäänud minevikku. «Ühiskond on muutunud,» sõnas ta.

Ettevõtte sõnul teevad nad koostööd vaid Prantsusmaal tegevate karusnahafirmadega ja lisasid, et tegelik probleem on välismaal asuvate karusnahafirmade loomade heaolu tingimused.

L214 nimelisest loomade õiguste eest võitlejate grupi pressiesindaja sõnul koheldakse loomi halvasti ka Prantsusmaal.

«Oleme Prantsusmaal näinud, kuidas karusnahka tootvad ettevõtted hoiavad oma loomi tillukestes puurides väga kehvades tingimustes,» ütles pressiesindaja. Ta lisas, et loomi pole vaja kasvatada karusnaha saamise eesmärgil.