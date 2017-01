Tasub teada: kuidas saavad ussid mandariini sisse

Selgitab Bambona esindaja Aimer Peensalu.

Vahemere puuviljakärbsed Ceratitis capitata larvae tulevad oma vastseid munema ennast läbi koore uuristades nagu seda teeb ka õunauss Eestimaal. Sel juhul on see silmaga märgatav ja neid mandariine ei korjata ega pakendata. Aga tahes-tahtmata suudavad mõned sellised kahjurid muneda oma munad tsitruseliste õitsemise ajal ja sel juhul jääb see kahjur muna mandariini sisse oma elu elama ehk siis arenema. Sellepärast pole võimalik välisel visuaalsel vaatlusel seda tuvastada ja sellised mandariinid satuvad ringlusse.