Lugeja küsib: miks saavad kaks samal ajal teinud inimest erineval ajal passi kätte?

Vastas Politsei- ja Piirivalveameti pressiesindaja Seiko Kuik:

«Dokumendi valmimine sõltub mitmest asjaolust, mitte ainult sellest, millal taotlus esitati. Ajanihe võib tekkida, sest taotlejatel olid erinevad teenindajad, nad võisid tasuda erinevalt, näiteks üks sularahas ja teine pangakaardiga. Sularahas maksetes tuleb peale taotluse esitamist veel kassasse pöörduda, pangakaardiga tasudes võtab riigilõivu vastu sama teenindaja. Seega ei pruugi samaaegselt esitatud taotlused jõuda ühte samasse trükitellimusse.

Lihtsustatult näeb passi valmimine välja järgmine. Teenindussaalis vastu võetud taotlust kontrollitakse ja kui sealsed andmed on korrektsed, siis luuakse trükitellimus. Passe valmistame tsentraalselt ja kui need on trükitud, siis toimetame dokumendid teenindussaalidesse väljastamiseks. Mitme vahelüli tõttu ei saa passe kätte samas järjekorras taotluste esitamisega. »