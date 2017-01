McDonald's avas vastuseisust hoolimata restorani

Kuigi McDonald'sil on juba kaks kiirtoidurestorani katoliku kiriku juures, on nüüd hiljuti avatud restoran põhjustanud erilist furoori, sest asub tegelikult Vatikanile kuuluval alal, vahendab The Local.

Mitu kardinali elab uue kiirtoidukoha kohal asuvates korterites.

Oktoobris nimetas kardinal Elio Sgreccia kiirtoidukoha avamise otsust vastuoluliseks ja perversseks. Tema sõnul näitab otsus mittelugupidavat suhtumist traditsioonilisse arhitektuuri.

Kiirtoidurestorani kohal elab seitse kardinali, renditav ala on 538 ruutmeetrit suur. McDonald's maksab Vatikanile iga kuu 30 000 eurot rendiraha.

Nii McDonald'sil kui ka teistel kiirtoidurestoranidel on Itaaliaga problemaatiline minevik. Juba kolmkümmend aastat tagasi, kui kiirtoidukett avas oma esimese restorani Roomas, saatsid ka seda protestid. Moedisainer Valentino kaebas lõhna ja müra peale, mis kiirtoidukohast tuli.