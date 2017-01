Segadus madratsiga ajas kliendi mööblipoega tülli

Tarbija ostis Masku mööblikauplusest kahekohalise, kahe madratsiga voodi hinnaga 3990 eurot. Voodi kasutamisel selgus, et madratsid ei püsi paigal ja vajuvad ära. Tarbija pöördus poe poole ja tagastas madratsid. Need asendati uutega, kuid ostja sõnul olukord ei muutunud.

Kaupleja meister vaatas voodid üle, tuvastas küljeklambrite konstruktsioonivead ja parandas need, kuid see ei muutunud madratsite liikuvust. Tarbija polnud ikka rahul ning soovis ostust loobuda. Kuna ta ei jõudnud poega kokkuleppele, pöördus ta asja lahendamiseks tarbijakaebuste komisjoni poole. Seniks küsis ta veel mööbli konstruktsiooni ekspertarvamuse ja ülevaatuse ning käis selle eest välja 599 eurot.

Masku esindaja kinnitas komisjonile, et tarbija tegi ise müügisalongis olnud mööbli osas otsuse ning tal oli võimalik ise veenduda, et kaup on sobilik. Ta selgitas, et tarbija ostis hoopis kaks üheinimese voodit, mille paigutas kõrvuti. Mõlemad voodid olid eraldi puldiga reguleeritavad, seega pidid madratsid painduma ning olema pehmed. Esindaja tõdes, et kui üks inimene magab voodi keskel, võib madratsite vahele tekkida väike vahe (4-5 cm). Seda oleks tarbija pidanud ise ostuhetkel tuvastama ja sellepärast need voodid poes ongi, et neid saab proovida.

Ekspertiisi tegija avaldas, et ülevaatus ja katsetused näitasid, et voodite raamid on küll metallklambritega ühendatud ja sinna pandud madratsite libisemise vältimiseks piirajad, kuid need lahendused ei tööta selliste elastsete madratsite korral. Madratsid lähevad keskelt koormates ja dünaamiliselt liikudes üksteisest eemale.

Seetõttu saab kohapealsete katsetega järeldada, et tegu pole kaheinimesevoodiga ehk koos keskel magamiseks mõeldud voodiga, vaid kahe eraldi voodi ja tõstemehhanismidega - seega ka üksteise suhtes eri tasapindades olevate vooditega.

Et selline ühe voodi madrats voodipõhja ja serva samas tasapinnas olemise tõttu üle voodi serva ei libiseks, saab voodil kasutada lisavahendeid ja ainult nii on need toimivad ühele voodile, nagu näitasid ka katsetused.

Tarbijakaebuste komisjoni istungil arutati ekspertiisi tulemust. Masku esindaja ei nõustunud nende järeldustega ja palus istung edasi lükata, et tellida uus ekspertarvamus. Selle tähtaega nad aga ei teatanud ning järgmisel istungil vaadati vaidlust ilma nende osavõtuta.

Komisjon tegi selgeks, et tarbija soovis osta kaheinimesevoodit ning Masku soovitas osta müügisaalis oleva kahe madratsiga voodi. Ekspertiisiga on tuvastatud, et tegemist oli siiski kahe üheinimesevoodiga. Isegi kui lükata need voodid kokku, ei püsi madratsid paigal. Seega ei vastanud need lepingutingimustele. Kaupleja üritas madratsite asendamise või muude võtetega asja parandada, kuid komisjoni hinnangul see ebaõnnestus.

Tegemist on võlaõigusseaduse kohaselt lepingutingimuse rikkumisega ning seetõttu oli ostjal õigus lepingust taganeda. Seda kinnitasid ka ekspertiisi tulemused ning kaupleja oma vastuväidet komisjonile ei tõendanud.

Sel põhjusel otsustas komisjon, et tarbijal on õigus tagasi saada nii voodi maksumus kui ka ekspertiisikulud. Kuna kaupleja otsust ettenähtud tähtaja jooksul ei täitnud, kandis tarbijakaitseamet ta musta nimekirja.