Galerii: Lumi ja allahindlused on inimesed ostukeskustesse meelitanud

Laupäeva keskpäeval on Ülemiste parkimismajja tekkinud mitmekümne meetrine autode järjekord, mis ulatub keskuse ees oleva väliparklani. Poodide akendel on suured allahindluste sildid ja ostukeskus on rahvast pungil.

Sportlandi klienditeenindaja Tarmo sõnul on ostetakse praegu kõige rohkem talvetooteid – jopesid, jalanõusid, suuski jne. Ka suvehooaja tooted ei kogu lettidel tolmu – korvpalli jalanõude juures on hulk rahvast, kes järjest erinevaid jalavarjusid proovib.

Meeli (41) on tulnud täna poodi kindla eesmärgiga endale uus talvejope osta. «Kuna on soodukad, siis tekkis mõte. Ja palgapäev oli ka just,» sõnas ta. Naine on tulnud poodlema koos perega. «Vaatame, äkki saab neile ka midagi.»