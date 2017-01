Tallinna otsus tühjendab lapsevanemate rahakotti

Treeningud kallinevad

«Siis saime toetuse peale, algul isegi 100 protsenti, hiljem see vähenes ja eelkooliealiste laste toetus oli eelmine aasta 0,6 koefitsendiga,» meenutas Merisalu. Treeneri sõnul on ujumine kallis ja aeganõudev ala. «Eelkooliealised lapsed haigestuvad tihemini, tundi saavad tulla alles peale vanema tööaega, kui ujula rendihinnad kallimad. See kõik teeb eelkooliealiste laste ujumaõpetamise kallimaks kui põhikooliõpilase tunnihinna,» ütles treener.

Merisalu sõnul on klubid enamjaolt kõik mittetulundusühingud, nii et laste ujumaõpetamise pealt kasumit ei teenita. «Aga me ei saa ka oma tööle peale maksta,» lisas ta. Mullu sai nende linnalt toetust 220 last, sellel aastal 145. «Tõstsime hinda kaks eurot tunni kohta. Kas sellega välja tuleme, selgub kevadel,» ütles treener. Treeningutest loobus u 10–15 protsenti.

Kuigi TOPi ujumisklubis jäi pearahast ilma 60 last, otsustas klubi esialgu hindu mitte tõsta. «Kursusetasu on niigi päris soolane, kuna lastebasseini üür on Pirital väga kõrge ja lapsi pole ka liiga palju,» rääkis treener Heidi Kaasik. Tema sõnul ei saa aga kuidagi nõus olla Tallinna põhjendusega, et ujumisklubid ei kasutanud toetust sihtotstarbeliselt. «Kui keegi arvab, et see on väga lihtne ja mõttetu tegevus, siis tulgu tunde vaatama,» soovitas sadu lapsi ujuma õpetanud treener.

Ta toonitas, et lapsed omandavad uues keskkonnas oskusi, mida nad saavad kasutada kogu ülejäänud elu, seda olenemata, kas nendest kasvavad võimlejad, iluuisutajad, peotantsijad, korvpallurid või karatekad. «Imelik, et teiste alade treenerid pole ujumisoskuse vajalikkusest aru saanud ja kahtlevad selle otstarbekuses,» lisas ta. Kaasiku hinnangul on toetuse ärajätmise tegelik põhjus soov leida lisaraha, et natukenegi tõsta kiratsemajäänud pearaha. «Kahju, et komisjonidesse, kus otsustati nii olulised küsimused, ei kaasatud ühtegi ujumisinimest, kes oleks saanud kaitsta kõigile vajaliku oskuse õpetamist,» tõdeb treener.

Orca Swim ujumisklubis saavad toetust 307 last ehk ligi pooled lastest jäävad pearahata. «Meie tõstsime õppemaksu viiendiku võrra kõigil lastel sõltumata vanusest juba 1. septembril 2016, seda seoses toetuse kadumisega ja üürihindade olulise tõusuga,» ütles treener Merli Didvig. Kui võrrelda eelmise ja selle hooaja 4–6-aastaste lastebasseini tundide täituvust, siis on loobujaid olnud ligi 30 protsenti.