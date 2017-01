Riigimetsast toodi 11 500 jõulukuuske

Kuuski hakatakse riigimetsast tooma juba detsembri alguses, ent kõige populaarsem kuusetoomisaeg on tavaliselt nädalavahetus vahetult enne jõule. Kõige enam osteti tänavu ühe-kuni kahemeetriseid kuuski, mis maksid kaheksa eurot. Mobiilimaksega tasuti üle 80 protsenti kuusepuude eest.

Igal aastal viib RMK jõulukuuski kingituseks ka asenduskodudele üle Eesti. Ka sel aastal viisid RMK töötajad asenduskodudesse ligi 100 kuuske. RMK Ida-Virumaa metsaülema Alar Süda sõnul viis RMK sealkandis asenduskodudesse kümme jõulukuuske. «Jõuluaeg on üksteisele tähelepanu osutamise aeg, kuuskede viimine lastekodudele on RMK-s pika traditsiooniga ning ilus kingitus nendele, kes on pere tähelepanust teenimatult ilma jäänud,» ütles metsaülem.

Kuuse toomine riigimetsast on üles ehitatud usaldusele, ent metsaskäijaid kontrollivad Keskkonnainspektsiooni ja RMK töötajad. Keskkonnainspektsiooni avalike suhete nõuniku Leili Tuule sõnul ei tuvastanud Keskkonnainspektsiooni inspektorid detsembris metsas kontrollkäike tehes rikkumisi, samuti olid müügiplatsidel kuusemüüjatel nõutavad paberid olemas.

Õige kuusekoha leidmine ja selle eest tasumine on tehtud lihtsaks RMK kodulehel oleva kaardi ning RMK mobiilirakenduse abil. Mobiilirakendus näitab, kus asub riigimets, võimaldab tuvastada oma asukoha ja sobiva jõulukuuse eest tasuda.

RMK pakub riigimetsast kuusetoomise võimalust alates aastast 2008. Eelmisel aastal toodi riigimetsast 9800 kuuske. Jõulukuuski tohib raiuda vaid sealt, kus neil ei ole lootust suureks kasvada: teede ja kraavide servadest, liinide ja vana metsa alt.