Seitse parimat toitu pohmelliraviks

Igal ühel on pohmelliraviks oma moodus: mõni joob enne magama minekut pool liitrit vett, teine sööb banaani ja kolmas tellib McDonald’si kiirtoidurestoranist eine.

«Mida süüa teha? Mis mind taas inimese moodi tundma paneks?» mõlgub nii mõnegi peas, kes eelneval õhtul alkoholiga liialdas.

Roheline tee

Telekokk Lorraine Pascale sõnul on tema pohmelli raviv jook valminud aastatega. «Matcha rohelisele teele tuleb lisada maca juure ja valgu pulbrit. See tõesti toimib minu puhul!»

Roheline smuuti

Londonis asuva restorani Pavillioni peakoka Adam Simmondsi pohmelle ravib roheline smuuti. «Kui mul pole võimalik rohelist smuutit teha, siis aitavad ka pošeeritud munad röstitud saial koos avokaado ja päevalilleseemnetega. Nii roheline smuuti kui ka võileib annavad palju vitamiine ja toitaineid,» kommenteeris ta. «Rohelisse smuutisse panen ma tavaliselt kookosvett, spinatit, viinamarju, kurki, õuna ja kiivit.»

Proteiinipannkoogid

Veebilehe The Body Coachi eestvedaja ja personaaltreeneri Joe Wicksi sõnul ei tohiks inimesed muretseda, kui tunnevad ennast peojärgsel hommikul halvasti, kuid ei tohiks ka seetõttu täiesti tegevusetult pohmelli põdema jääda. «Treenimine ja tervislikult söömine parandavad enesetunnet, seega ei jäta ma kunagi trenni vahele pohmelli pärast. Pärast trenni autasustan ennast proteiinipannkookidega – nad näevad isuäratavad välja ja on ülimalt toitvad, mistõttu saan taas oma keha õigele reele.

Sushi

Duck and Waffle restorani peakoka Tom Cencili pohmelliravi on sushi. «Ma tean, et see kõlab veidra hommikusöögina, kuid kui olen eelneval õhtul alkoholi tarbinud, siis ärkan enamasti hilja,» kommenteeris mees. «Lihtne umami maitse ja riisi magusus aitavad mu kehal toksiinidest puhastuda.»

Inglise hommikusöök

YouTube'i kanali SORTEDfood juht ja kokk Ben Ebbrelli sõnul on pohmelli puhul kaks võimalust. «Sul on kas kõige isu või proovid võimalikult tervislikult toituda. Esimese puhul on Inglise hommikusöök täielik võitja – oad, röstsai, vorstid, muna jne. Teise valiku puhul ma soovitan banaanismuutit. Banaanismuuti valmistamine käib lihtsalt – üks banaan, tume šokolaad, teelusikatäis mett ja pekanipähkleid. Kui see kõik kannmikseris segatud, tuleks lisada väike tassitäis piima.»

Riisiroog

Londonis asuva Gunpowderi restorani Harneet Baweja asutaja Harneet Baweja ravib oma pohmelli riisiroaga. «Lisan mõnest eelnevast päevast järelejäänud riisile sibulat, tomatit, ingverit ja küüslauku. Praen selle kõik koos munaga ja kui külmkapis on veel midagi, mis võiks sinna sobida, siis lisan ka selle,» sõnas Baweja. «See on kiire ja lihtne viis enesetunnet parandada.»

Munad ja spinat

Londonis asuva restorani The Modern Pantry koka Anna Hanseni sõnul on tema «lemmikravi» pohmelli puhul pošeeritud munad Hollandi kastme ja küpsetatud spinatiga. «Eelpoolmainitust võib järeldada, et sellistel hommikutel soovin ma rasvast.»