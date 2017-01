Vene tervishoiuministeerium on otsustanud keelata suitsumüük 2015. aastal ja hiljem sündinutele

Izvestija andmetel on Venemaa tervishoiuministeerium koodtanud dokumendi võitlemaks tubaka tarbimist. Peamine eesmärk on tagada WHO eesmärki – vähendada 2015. aastaks tubakatarvimise levimist elanikkonnas 25 protsenini. Lisaks on eesmärgiks luua ka tingimused edasise tubaka tarbimise vähendamiseks elanikkonnas.

Keeld jõustuks 2033. aastal, mil 2015. aastal sündinud on jõudnud täiskasvanuikka.