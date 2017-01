Uued trendid lihasööjate seas viineri trooni ei kõiguta

«Tõesti, klassikaliste vorstitoodete tarbimine on langustrendis, kuid arvesse peab võtma seda, et keeduvorst ja viiner on lihatoodete seas ühed suuremad kategooriad,» ütles Atria turundusjuht Mirjam Endla.

Ta rõhutas, et kindlasti ei kao keeduvorst, viiner ega sardell söögilaua ja võileiva pealt kuskile. «Palkade ja kaubavaliku suurenedes lubavad inimesed endale rohkem head ja paremat – seetõttu on tõusus just kvaliteetsed ja liharikkad tooted nagu sink ja grilltooted,» ütles Endla. Ka mugavustoodete nagu lihapihvide ja -pallide tarbimine on tõusvas trendis.

Atria ei soovinud avaldada esikümne täpset järjestust, kuid lisaks «Kodusele hakklihale» on seal e-vabad lihapihvid ning «Kolme juustu keeduvorst». Grilltoodetest on edetabelis jätkuvalt juba üle 20 aasta lettidel olnud klassikaline šašlõkk ja « Maitselt mahe grillvorst». Samuti leiab esikümnest Wõro Tõmmu poolsuitsuvorsti.

Kui viiner, siis ohtra lihaga

Rannarootsi turundusjuhi Ingrid Prinsthali sõnul on kasvavas trendis liharikkad viinerid ja sardellid. Näiteks Rannarootsi EHE viiner ja EHE sardell, kus on 90 protsenti liha, müüvad täna ligikaudu 35 protsenti enam kui aasta tagasi. «Seega ei saaks meie öelda, et nende toodete tähtsus eestlaste toidulaual oleks vähenenud, pigem pööratakse enam tähelepanu toote koostisele,» ütles Prinsthal. Rannarootsi müüb aastas enam kui kolm miljonit pakki viinereid ja sardelle. Ka eelküpsetatud toodete kategooria müüb hästi.

Rannarootsi enimmüüdud tooted Sealihasardell Õllepunnid juustuga Suitsusardell Maasuitsukülg Sealihasült EHE viiner (90% liha) Teriyaki grillribid Kodune pasteet Kuldne grillvorst Laste toorvorstikesed

Peekon ja rupskid

HKScan Estonia brändijuhi Triin Lõokese sõnul söövad Eesti inimesed liha rohkem kui kunagi varem − 2015. aastal 77,1 kg inimese kohta. Nii sea- kui ka linnuliha tarbimine on olnud rekordiliselt suured.

«Mahult suured toodete kategooriad kasvavad veelgi – näiteks marinaadis lihad ning hakkliha ja hakklihasegud. Lisaks müügimahult populaarsemad väärttükid kasvavad veelgi nagu eestimaine broilerifilee ning sealihast tagaosalihased ja eriti peekon,» rääkis Lõoke. Ka on hakatud Eestis süüa tegema rupsidest. «Ostjad eelistavad lisaks lihale ka järjest enam kvaliteetseid rupse. Näiteks sea-, veise- ja broilerimaksa,» rääkis brändijuht.

Jahutatud liha poolelt hinnatakse järjest rohkem ka kallimaid väärttükke, nagu broileri- ja veisefileed «Tarbija väärtustab head maitset, aega ja mugavust – mugavas küpsetuskarbis või küpsetuskotis erilisi ja põnevaid lihast tooteid eelistatakse järjest enam,» ütles Lõoke.

Rakvere ja Talleggi valmistoodete edetabeli kohaselt klassikalised maitsed ja tooted ei kao eestlaste söögilaualt kuhugi. Küll aga näitavad kasvutrendi Lihakas-sarja tooted, erinevad kvaliteetkotletid. «Nende toodete mahud ei küündi veel klassikaliste toodete tasemeni, sest uued tooterühmad on killustunud ehk on palju erinevaid väikeseid tooterühmi,» ütles Lõoke.

Brändijuhi sõnul jõuavad Euroopa toidutrendid Eestisse ning see toob kaasa muudatusi toiduvalikus. «Näeme selgelt erinevate peekonitoodete müügi kiiret kasvu. Peekonitooted olid Lääne-Euroopas eraldi suur kaubakategooria juba varem,» tõi ta näite. Ka kasvab eksootilisemate vinnutatud ja toorsuitsuvorstide ning sinkide müük.