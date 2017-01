Lennufirma lubadus tekitas sadamas suure segaduse

Ärajäänud lennule pileti ostnud inimene sai kell 16.41 mobiilile sõnumi, et kell 17.45 väljuma pidanud lend jääb ära, soovijad viiakse bussiga Heltermaalt väljuvale laevale ning Rohukülas on vastas buss, mis viib reisijad Tallinna, kirjutab Hiiu Leht. Kuna bussi väljumis­ajaks teatati 16.50 ja lennureisija ei olnud veel lennujaamas ega oleks 10 minutiga lennu­jaama ka jõudnud, sõidutati ta otse sadamasse.

Kohale jõudis ta üsna viimasel minutil, kui laev oli väljumas, ning ta ei jõudnud enam piletit osta. Ei aidanud ka see, et ta näitas laevaperele mobiilist saadetud sõnumit ja lubadust reisija lennufirma kulul üle mere viia. Piletita teda laeva lasta ei tahetud, kaugele kassasse aga poleks ta enam joosta jõudnud.

Hiiumaa lende opereeriva Transaviabaltika Eesti esindaja Rene Must selgitas, et ettevõttel ei olegi TS Laevadega mingit kokkulepet. «Kui pakume reisijatele alternatiivse võimaluse sõita ärajäänud lennu asemel sihtkohta bussiga, siis ostame ise interneti teel ka laevapiletid nagu tavareisijadki,» ütles Must.

Kui lennureisija tuleb Tallinna poolt, saadab lennufirma ostetud piletid meiliaadressil info@praamid.ee ja palub reisijad Rohukülast laevale lasta. Kui reisijad tulevad Hiiumaalt, ostab laevapiletid ettevõtte partnerfirma GoBus. Kui aga reisija ei ole lennufirma tellitud bussis, tuleb tal endal osta laevapilet.

«Hiljem saab ta selle lennufirma esitada ja kulu makstakse välja, kuid ilma piletita laeval sõita ei saa,» ütles Must.

Ühe võimaluse pakkus ta veel välja juhuks, kui taoline olukord korduma peaks. «Kui reisija oleks meile helistanud kasvõi 15 minutit varem sooviga osta talle pilet laevale, oleksime seda jõudnud teha ja saata pileti tema telefoni ning ta saanuks selle laevale minnes esitada.»