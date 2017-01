Tasub teada: kuidas jääda ellu jääauku kukkudes?

Loodame, et seda ei juhtu, kui aga peaks, siis kuluvad ära järgmised Business Insideri õpetussõnad.

Kõige pealt proovi niimoodi liikuda, et jää su jalge all üldse murduma ei hakkakski. Kui aga õnnetus käes, siis jääkülm vesi tõmbab tõenäoliselt hinge kinni, seega püüa jääda rahulikuks, ära rabele ja võta hetk, et saada hingamine kontrolli alla.

Kindlasti ära hakka endalt riideid eemaldama. Isegi kui sa arvad, et need annavad kaalu juurde, siis kindlasti mitte nii palju, et selle pärast põhja hakkaksid vajuma. Pigem jäävad riiete vahele õhutaskud, mis aitavad sind vee peal hoida.

Kui oled võtnud hetke rahunemiseks, siis pööra ennast suunda, kust tulid, sest sealt on kõige lihtsam tagasiteed leida. On ka tõenäoline, et selles suunas on tugevaim jää. Aseta augus olles mõlemad käed tahkele jää pinnale, kui sul on kaasas midagi teravat, siis kasuta seda enda jää peale tõmbamiseks.

Siputa jalgu seni, kuni oled horisontaalses asendis ning saad ennast küünarnukkidele toetama tõmmata ja lasta suuremal veel riietest välja voolata. Seejärel tõmba kogu keha jää peale, aga püsi lamamisasendis, sest nii jaotub su keharaskus kergesti puruneva jää peal ühtlasemalt.

Rulli ennast lamades august eemale kaldale, kuni oled jää pealt maas, siis kiirusta esimesse sooja kohta, et end üles soojendada.

Külmas vees olles on sul aega kümme minutit enne, kui lihased muutuvad liiga külmaks, et töötada, ja 60 minutit aega enne teadvuse kaotust. Kui sa ei suuda ennast tervenisti august välja tõmmata, siis püüa vähemalt poole kehaga august väljas olla, sest nii on tõenäoline, et su jope jäätub ülejäänud jää külge ja sa ei vaju teadvust kaotades vee alla.

Loomulikult on kõige ohutum viis ellu jääda üldse mitte ohtlikule jääle minna.