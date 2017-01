Tallinki uuel kiirlaeval Megastar avatakse samuti Burger King restoran

AS-i Tallink Grupp juhatuse liige Lembit Kitter ütles, et Burger King restorani avamisel Megastaril on mitmeid põhjuseid. «Esiteks on meie kogemus kiirlaeval Star olnud positiivne, meie reisijad on võtnud värskest toorainest ja personaalsete tellimuste alusel valmiva kiirtoidu hästi vastu. Ühtlasi on meile oluline ühtlaselt hea kvaliteet ja sarnased teenused mõlemal ettevõtte Tallink Shuttle kiirlaeval. Meie reisijad peaksid saama valida võrdselt mõlemat laeva, sest kõik eelistatavad tooted ja teenused on esindatud mõlemal laeval,» märkis Kitter.

Burger King esindaja Soomes, frantsiisiettevõtte Restel Oy juhatuse esimees Mikael Backman nõustub, et grillburgerid sobivad kiirlaevale perfektselt . «Meie kogemus Staril on näidanud, et meie maitsvate, käsitööna valmivate burgerite järele on seal suure nõudlus. Me ei jõua ära oodata, millal same avada maailma teise merel seilava Burger King restorani maailmas», lisas Backman.

Burger King restoran asub Megastaril kaheksandal tekil ning selle lähedal asuvad sajad istekohad, samas võimaldab burgerirestoran võtta toidu kaasa ükskõik millisele laeva reisijatealale. Restorani töötajad koolitatakse vastavalt restoraniketi rahvusvahelisele kontseptsioonile.

Restorani menüü on üleval ettevõtte kodulehtedel ning toitlustuskoht on avatud kõikidel nädalapäevadel kõikide reiside vältel.

Megastaril saab kokku olema seitse erinevat restorani ja kohvikut, kaasa arvatud klassikaline buffee, a la carte restoran, kiirtoidurestoran ja kohvikud.