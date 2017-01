Kuus lihtsat ja nutikat viisi toidult säästmiseks

NBC News annab kuus nutikat nippi, kuidas igaüks saab toidu arvelt raha säästa:

Osta toidupoest varuga toitu

Suur osa inimestest käib nädalas kolm-neli korda poes. Mõnele üksikule asjale poodi järele minnes võid lahkuda sealt hoopis suurema arvega, kui esialgu plaanis oli. Suurema hulga toidu varumine ning toidukordade läbimõtlemine aitab vähendada õhtuseid ebavajalikke poeskäike.

Võta oma lõuna tööle kaasa

Üks lihtsamaid viise toidu pealt raha säästa on omatehtud toit tööle kaasa võtta. Kui võimalik, valmista kodus toit ette ja võta see järgmine päev tööle kaasa. Kui kulutad igapäevaselt toidule näiteks viis eurot, võid sellega nädalas säästa 25 eurot - see on aga juba korraliku poeskäigu raha.

Mõtle enne toidupoodi minekut

Üks viis toidupoes impulsiivseid oste vältida on koostada enne poodi minekut nimekiri toiduainetest, mida vaja on. Kirjuta üles nädala menüü ja nende koostisosad. Poes käies püsi nimekirja juures. Kui võimalik, jäta lapsed koju, et vältida olukorda, kus pead neile midagi ostma, mida su ostunimekirjas pole, et nuttev laps rahuneks.

Osta odavamate kaubamärkide tooteid

Sa saad alati raha kokku hoida, ostes kas odavama või kaupluse enda kaubamärgiga tooteid. Ka mõni sent kokkuhoidu võib kuu lõpus nii mõnedki eurod säästa.

Joo hommikukohv kodus

Investeering korralikku kohvimasinasse tasub ära, kui oled harjunud iga päev oma hommikukohvi hoopis tee peale jäävast kohvikust haarama. Termosega võib seda ka tööle kaasa võtta.

Söö lõuna ajal kõht korralikult täis

Kui sul ei õnnestu kodus tehtud toitu tööle võtta, siis söö oma lõuna kuskil, kus saab kõhu korralikult täis. Sel juhul piisab õhtul ka kergemast einest. Lõunaajal on paljudes kohtades ka odavamad päevaprae hinnad.