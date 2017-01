Viis kavalat nippi, kuidas poed inimesi rohkem ostma meelitavad

Kui lähed poodi vaid paari asja järele, ent annad kohapeal kiusatustele järele ja väljud terve kärutäie kraamiga, siis loe järgnevaid nippe poodide strateegiatest inimesi rohkem kulutama suunata.

Rahulik muusika. Poes mängitaval muusikal on oluline roll, kuna rahuliku viisiga lõdvestav muusika aeglustab ka ostlejate tempot. See tähendab omakorda, et nad veedavad poes kauem aega. Kui tahad seda ning liigset kulutamist vältida, siis võta poodi kaasa oma kõrvaklapid ja kuula tempokaid lugusid, et poeskäigust ei saaks veniv ning ostuderohke külastus.

Ahvatlevad aroomid. Lõhnaturundus pole mingi uus asi ning see on ka põhjuseks, miks poodi sisse astudes võib tunda värskete saiakeste lõhna. Mõnusad aroomid ajavad inimeste süljenäärmed tööle ning seega on raske ahvatlustele vastu panna ja emotsioonioste teha. Mine pigem poodi täis kõhuga või näri nätsu, et koheselt isu ei tekiks.

Tasuta degustatsioonid. Ka see on üks viis, kuidas poes kauem aega veeta ning tasuta ampsu järel uus emotsiooniost teha. Uute toodete maitsmises pole küll midagi halba, aga kui jälgid kindlat eelarvet, siis mõtle, kas sul ikka on seda vaja endale soetada. Kuna on tõenäolisem, et teed selle ostu näljasena poodi minnes, siis tasub ka koriseva kõhuga poodlemist vältida.

Sätitud valgustus. Mida parem toit välja näeb, seda tõenäolisemalt seda ka ostetakse. Näiteks võib pood kasutada näiteks eredat või punakat valgust, mis annab puu- ja juurviljadele värske ja vähem muljunud välimuse – juhtub ju tihti, et tood puuvilja koju ning see näeb köögilaual teistsugune välja kui poes. Selle vältimiseks vaata soovitud kaupa hoolikamalt, mitme nurga alt ja soovitavalt ka erineva valguse käes.

Lihtsasti ligipääsetavad letid. Eraldi letid näiteks lahtise salati või sushiga ahvatlevad samuti neid proovima ja impulsiivseid oste tegema. Kui tekib isu, siis tee näiteks poele ring peale ja mõtle uuesti, kas soovid veel seda. Mõned uuringud on näidanud, et aju stimuleerivad sensorid rahunevad umbes 20 minuti möödudes, mis tagab ka selle, et toidu järele ei pruugi enam isu olla.