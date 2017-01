Seitse hobi, mis teevad sinust parema töötaja

Uuringud näitavad, et hobid aitavad lõõgastuda, alandada stressi ning vältida niimoodi läbipõlemist, ühtlasi aitavad nad ka tööpäeva produktiivsemalt mööda saata. Hobid võivad õpetada ka midagi, mis aitab sul elus edaspidi paremini mõne probleemiga toime tulla.

Business Insider on välja toonud mõned oskused, mis võiks sulle kasuks olla, kui sa neid juba ei oska.

1. Õpi kodeerima. See aitab sul ka oma muud tööd teha efektiivsemalt, sa suudad teha igavad ülesanded ära automaatselt ja panna suurema energia põnevate ülesannete alla. Kodeerimine võib olla ka väga lõbus, eriti selles astmes, kui suudad juba välja mõelda lihtsamaid mänge.

2. Keeled suhu. Õpi ära uus võõrkeel, need ei näe ainult CV peal head välja, vaid avardavad ka võimalusi teha tööd kuskil mujal.

3. Ole loov. Suhtlemine on kõige alus ja kirjutamine saab seda oskust arendada, seega oleks hea mõte proovida loovkirjutamist. Mõne jutu kirjutamine aitab sul endast mõtted selgelt välja saada nii, et ka teised inimesed neid samamoodi mõistaksid. Samuti annab loovkirjutamine juurde ka teistsugust loovust, mida saad tööülesannetel esitleda.

4. Pill kaenlasse. Õpi selgeks mõni muusikainstrument, sest see näitab sulle ära, et pole olemas perfektset tulemust. Muusikaga tegelemine nõuab palju kannatlikust ja harjutamist. Bändis olles annab see sulle oskuse koostööks.

5. Käi jooksmas. Sörkimine mitte ainult ei paranda su tuju, vaid muudab ka su elu tervislikumaks ja parandab mälu. See on ka hea võimalus korralikuks päeva alustamiseks.

6. Tee nalja. Proovi näiteks stand-up komöödiat teha. Asi polegi ainult naljas, vaid see annab sulle ka oskuse inimestega ühist keelt leida ning olla enesekindel. Lavakogemus tuleb alati kasuks.

7. Mediteeri. See aitab probleeme teistmoodi lahendada, vähendada stressi ja ärevust. Mediteerimine annab sulle ka aega iseenda jaoks.