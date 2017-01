Tasub teada: kuidas teksapükste eest õigesti hoolitseda

Enne pesumasinasse pistmist on soovituslik teksad pahupidi pöörata, kuna see aitab neil värvi säilitada, kirjutab Bustle. Samas kui on tahtmine teksasinist hoopis heledamaks muuta, peaks talitama vastupidiselt ning pükse masinas eraldi pesema.

Pesumasinas tasub valida õrn pesutsükkel ja pesuvahend ning pigem jahedam veetemperatuur, sest ka see aitab neil kauem värvi säilitada.

Kui ajafaktor pole määrav, pole halb mõte ka neid käsitsi pesta. Sealjuures ei pea kasutama sugugi palju pesuvahendit, vaid piisab umbes poolest teelusikatäiest. Samuti ei pea pükse palju hõõruma, vaid parim on, kui jätad need vette ligunema ning loputad hiljem kergelt.

Teksapükse peaks kuivatama pesurestil või võimalusel värske õhu käes. Kuivati temperatuur pigem kahjustab neid.

Kui teksakangas on pärast kuivamist kõva ja krudisev, võid need üle lasta triikraua kuuma auruga, et kangas pehmeneks. Samas pehmenevad püksid ajapikku ka kandmisel.

Teksade ajutiseks värskendamiseks vii need mõneks ajaks välja tuulduma või jäta vannituppa, kus oled end äsja pesnud. Sealne niiske õhk pehmendab kangast ning võib sellest mõned kortsudki välja siluda.

Värskendada aitab ka pükste külmutamine. Kui sa ei taha teksasid väga tihti pesta, ent puhtad võiksid need siiski olla, võid need panna suletavasse kotti ning üleöö külmutada – nii tapad kangal leiduvad bakterid.