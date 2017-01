Tasub teada: kas pesta hambaid enne või pärast sööki

Hambaarsti dr Marek Vinki sõnul pole erilist tähtsust sellel, kas hambaid harjata enne või pärast hommikusööki, vaid tegu on pigem maitseasjaga.

«Ajahetkest ja kvantiteedist olulisemaks tuleb pidada kvaliteeti. Kui inimene ei oska hambaid igemevaost puhtaks harjata või ei kasuta abivahendeid hammaste kontaktpindade puhastamiseks, siis võib väita, et ta ei pese üldse kunagi hambaid, sest puhtaks neid ju ei saada,» rõhutas ta.

Märk sellest, et suuhügieen ei õnnestu, on kergel kokkupuutel veritsema hakkavad igemed. Kui hambakaelal vohab bakterikiht, siis organismi kaitsereaktsioon ehk põletiku tulemusel arenevad väikesed kapillaarid transpordivad igemekoesse bakteritega võitlemiseks antikehasid. Kui hambad on korralikult puhtaks harjatud, siis igemest mehaanilisel puudutamisel verd immitsema ei hakka, kinnitas Vink.

«Teoreetiliselt ei saa tekkida happerünnakut, kui hambaid pesta enne sööki. Praktikas aga bakterivaba keskkonda suus ei ole, sest mikroobiühiskond on oluline osa inimese immuunsüsteemist,» sõnas arst.

Mõnikord soovitatakse tema sõnul hambaid enne sööki harjata põhjusel, et vältida erosiivset abrasiooni ehk happelise toidu poolt pehmeks söövitatud hamba kõvakoe mehaanilist (hambaharjaga) kulutamist. Praktikas kaitseb sellise enesevigastuse eest aga valu kui organismi kaitsereaktsioon.

«Peale söömist soovitatakse hambaid pesta, et maksimaalset kasu lõigata hambapasta hambaid tugevdavast mineraliseerivast efektist. Ehk mida kauem on hambapasta hammastega kontaktis, seda tugevamaks (raskesti lahustuvamaks) hambad muutuvad. Samal põhjusel ei peaks peale hammaste pesemist suud veega loputama,» soovitas Vink.

Välja peaks sülitama ainult hambapastavahu - nii jõuab hambapinnale tekkida piisav ladu, kust fluoriidi võtta ajal, mil võideldakse happerünnaku tagajärgedega.