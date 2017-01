Lapsevanemad avalikustavad 12 kõige paremat rahasäästmise nippi

Laste kasvatamine on ju teadagi kulukas. Business Insider küsis erivanuses laste vanematelt, kuidas nad kõik kulud kuu eelarvesse ära mahutavad.

1. Osta riideid teise ringi poodidest, uued riided hoia vaid eripuhkudeks.

2. Tea, mida sa tahad saavutada, sest nii on lihtsam selle poole teed rajada. Emotsioonostudele on lihtne ära öelda, kui oled enda jaoks pannuks paika kõrgema sihi ja tead, et seda raha läheb hiljem vaja millegi palju olulisema jaoks.

3. Kasuta tasuta programme oma rahaasjadest parema ülevaate saamiseks.

4. Õpi süüa tegema ja poes käima. Ise süüa tehes hoiad kokku hunniku raha.

5. Metsas on raske raha kulutada. Kui see ka on füüsiliselt võimalik, siis püüa meelelahutusena minna loodusesse matkama, rattaga sõitma või ujuma.

6. Küsi endalt, kas seda on tõesti vaja? Mõned asjad on tõesti oma hinda väärt, kõik aga mitte.

7. Maksa kõige pealt endale. Pane igast palgast midagi kõrvale, isegi kui see on väike summa.

8. Lase vanaemal osta. Vanaemadele meeldib lapsi hellitada ja varem või hiljem on ka need ilusad mänguasjad tõenäoliselt katki.

9. Ära ürita olla kellegi teise moodi. Sünnipäevi korraldades on raha kerge kuluma, seega ära ürita teha samasugust pidu nagu oli naabritel, vaid mõtle, mis sobib sinu rahakotile.

10. Ära osta väikestele lastele kalleid riideid. See on kõige tüüpilisem viga, et peagi lapse saavad vanemad ostavad juba enne sündi hulganisti riideid valmis.

11. Kasuta raha, mis sul on. Ära osta midagi, mille jaoks sul pole kohe raha, et seda ära maksta.

12. Kasuta sularaha. Jaga raha osadeks, mida kus võid kasutada, nii on kõik ilusti silme ees.