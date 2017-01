Liikluskindlustuse hind on hakanud kiirenevas tempos kerkima

Liikluskindlustuse hinnad on kerkinud juba aastaid. Kindlustuspakkumisi vahendava ettevõtte Iizi andmeil on aga hinnatõus viimastel kuudel kiirenenud ja viimase poole aasta jooksul on pakkumiste hinnad kerkinud umbes 10-15 protsenti, vahendas ERR «Aktuaalset kaamerat».

Liikluskindlustus on viimased kuus aastat toonud pakkujatele kahjumit, üle-eelmisel aastal oli miinus kokku kuus miljonit eurot. Eelmise aasta osas ei ole numbrid veel koos, kuid on võimalik, et kahjum kujuneb enam kui kümne miljoni euro suuruseks, mis oleks ka uus rekord.