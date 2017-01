Tuntud taksofirmad jäid lihtsa tellimusega jänni

«Meile tulid välismaalt külalised, kes soovisid taksot tellides, et seal oleks ka turvatool,» rääkis Postimehe tarbijaportaali helistanud Rain. Hotelli perele järgi läinud Tulika taksojuht kinnitas aga tellijatele, et turvatooli pole võimalik saada.

Pärast seda vahejuhtumit otsustas pere pöörduda Tallink takso poole ning rõhutasid tellimust esitades, et soovivad turvatooli. Ka Tallinki takso saabus kohale ilma turvavarustuseta. «Mulle tuli see üllatusena, et kuidas nii saab. Ma saan aru, et mõnel väiksel firmal pole turvatoole, aga need on ju nii suured tegijad! Kuidas nad ei ole sellele mõelnud,» ei jõudnud mees ära imestada.

Tulika Takso juhatuse liikme Anne Rebase sõnul on tegu väga kahetsusväärse vahejuhtumiga. Kõigis Tulika taksodes on tema sõnul üks lasteiste, mis sobib üle 36 kilo kaaluvale lapsele.

«Turvatooli vajadusel, kui klient sellest meid takso tellimisel informeerib, kulub lisaaega tellimuse täitmiseks, sest taksojuht sõidab läbi Tulika büroost ja võtab sobiliku suurusega tooli endaga tellimusele kaasa,» rääkis Rebane. See tähendab, et kui takso tellitakse näiteks Viimsisse, tuleb arvestada ooteajaga kümme minutit, lisaks sõit Tulika Takso büroost Viimsisse. Rebane soovitab turvatooli soovivatel klientidel vormistada kellaajaline tellimus.

Politsei pressiesindaja Maria Gonjaki sõnul on turvavarustuse kasutamine taksos reguleeritud liiklusseadusega. Sell kohaselt ei ole takso tagaistmel alla kolmeaastase reisija sõidutamisel ei ole lapse turvavarustuse kasutamine kohustuslik. Alla kolmeaastast last tohib takso tagaistmel sõidutada täiskasvanud sõitja süles tingimusel, et last süles hoidev sõitja on turvavööga nõuetekohaselt kinnitatud ja tema süles on üks laps.

Vanemate kui kolmeaastaste laste sõidutamisel takso tagaistmel tuleb vähemalt üks laps kinnitada turvavöö padja ja sõltuvalt lapse kasvust kas täiskasvanu turvavöö või ainult selle vöörihmaga või muu nõuetekohase turvavarustusega. Ülejäänud laste sõidutamisel takso tagaistmel tuleb kasutada vähemalt täiskasvanu turvavöö vöörihma.