Nutella tootja tõrjub väiteid vähkitekitava koostisosa kohta

Nutella tootja Ferrero püüab taas tagasi tõrjuda väiteid, et šokolaadikreemis kasutatavat palmiõli peaks pidama vähkitekitavaks, kirjutab Independent.

Palmiõli leidub tegelikult paljudes tuntud toodetes, sealhulgas näiteks Ben&Jerry’s jäätises, kuid vaid Nutella on pälvinud ohtralt negatiivset tagasisidet. Mitmed Itaalia poeketid, sealhulgas Coop, on otsustanud hakata Nutella müüki ettevaatusabinõuna boikoteerima. Ferrero käivitas seetõttu Itaalias ka reklaamikampaania, et inimesi veenda Nutella šokolaadi-pähklikreemi ohutuses.

Eelmise aasta mais hoiatas Euroopa toiduohutusamet (EFSA), et palmiõlis leiduvad saasteained võivad olla vähkitekitava toimega. Hoiatuses seisis, et isegi mõõdukal tarbimisel võib see lapsi ohustada, kuid kuna puuduvad täpsed andmed, siis ei saa ühtki kogust pidada ohutuks.

Ferrero püüab siiski rõhutada, et palmiõli kaotamine Nutellast annaks tunda just selle kvaliteedis, mitte kuludes. Just palmiõli annab kreemile mõnusa ühtlase konsistentsi ning väidetavalt ei saa seda saavutada teiste rasvainetega.

«Nutella ilma palmiõlita tähendaks vaid halvemat asendustoodet ning oleks meile samm tagasi,» tõdes Ferrero ostujuht Vincenzo Tapella.

Vähihirmud puudutavad konkreetsemalt palmiõli kuumutamisel tekkivaid ühendeid glütsidüülmetakrülaatkopolümeerid, samas tekivad need mitmete muude toitude töötlemisel. Ühendit leidub ka mitmes teises taimeõlis, margariinis ja valmistoitudes.

Toiduohutusameti esimees dr Helle Knutsen märkis maikuus, et neil on piisavalt tõendeid glütsidooli vähkitekitavast mõjust, mistõttu ei pea amet selle ühendi sisaldust Ferrero maiustuses ohutuks. Ka maailma terviseorganisatsioon ning ÜRO toidu- ja põllumajandusorganisatsioon on väljendanud muret selle ühendi sisalduse üle toitudes ning hoiatanud selle tarbimise eest.