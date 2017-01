14 oskust, mis aitavad elus hakkama saada

Oma suu kinni hoidmine on üks erakordne oskus.

Kuulamine

Lisaks suu kinni hoidmisele on oluline oskus ka teise inimese kuulamine.

Kuulujuttude vältimine

Üks kõige lihtsamaid viise inimese usalduse kaotamiseks on neid taga rääkida.

Ausus

Teistega täiesti aus olla võib osutuda väga raskeks, kui pole midagi ilusat öelda. Palju kergem on öelda inimestele seda, mida nad kuulda tahavad, kui olla nende vastu aus. Isegi kui ausust ei osata kohe hinnata, siis lõppkokkuvõttes on see ülimalt oluline ja annab eelise nende ees, kes valetavad.

Hetkes olemine

Inimeste õnnelikkuse uurija Matt Killingsworthi sõnul on inimesed õnnetumad, kui nende mõtted on mujal kui tegevus, millega nad hetkel tegelevad. «Näiteks paljudele ei meeldi tööl käia, kuid tööl olles on need inimesed õnnelikumad, kes keskenduvad töö tegemisele ja kelle mõtted ei rända mujal ringi. See on imeline,» kommenteeris ta.

Uue võõrkeele õppimine

Uue võõrkeele õppimine ei ava sulle mitte ainult võimalust uute inimestega tutvuda, vaid annab ka võimaluse ennast paremini tundma õppida. Metaphor English veebilehe looja Balazs Csigi sõnul on inglise keele õppimine muutnud ta elu. «Mu mõttemaailm muutus täielikult,» märkis ta.

Avalikkuses esinemine

Publiku ees esinemine võib nii mõnelgi põlve värisema lüüa ja kõhus keerama panna. Ameerika ärimagnaat Warren Buffett kartis esinemist nii väga, et oksendas. «Korraldasin oma elu nii, et ma ei peaks mitte kunagi kellegi ees esinema,» sõnas ta. Et hirmust võitu saada, hakkas ta esinemist harjutama oma sõprade ees.