Kas kaastöötajate palganumbri teadmine aitab vähendada palgalõhet meeste ja naiste vahel?

Uue seaduse regulatsiooni järgi peavad ettevõtted, milles töötab rohkem kui 200 töötajat, jagama infot teiste töötajate palga kohta.

Naiste õiguste minister Manuela Schwesigi sõnul on uus seadus murranguline võrdse palga saamiseks.

«Me peame lõpetama arusaama, et palgast rääkimine on tabu. Selleks, et mehed ja naised võrdselt palka teeniksid, on vaja sellest rääkida,» kommenteeris Schwesig.

Saksamaa palgalõhe on üks Euroopa suuremaid. Seisuga 2016. aasta oktoober teenisid naised 21,6 protsenti vähem võrreldes meestega.

Ebavõrdsus on tingitud osaliselt sellest, et hulga rohkem naisi töötavad madalapalgalistel töökohtadel või poole kohaga.

Naistel, kel on sama kvalifikatsioon, mis nende kolleegidest meestel ning kes teevad sama tööd, on palgalõhe seitse protsenti.

Kriitikute arvates süvendab uus seadus töökollektiivis vaenulikkust ja ebavajalikku bürokraatiat. Saksamaa Kristlik-Demokraatliku Liidu liige Christian von Stetteni sõnul tähendab uus seadus lisa bürokraatiat ligi 4000 ettevõttele.

«Õigus teada saada teiste palkade kohta võib tekitada töökollektiivis vaenu,» sõnas ta.