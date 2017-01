Spordiklubid: aasta algul on uusi treenijaid palju, ent mitte kauaks

Sparta spordiklubi turundusjuhi Rando Soome sõnul näitab nende kogemus, et spordiklubides on kaks eriti kuuma kuud – september, mil lapsed on kooli saadetud ning jaanuar, kui rannahooaeg pole enam kaugel ja uueks aastaks on antud palju tervise ja sportimisega lubadusi.

«Spartas on jaanuari algus olnud tõesti aktiivne ja vilgas – uusi liitujaid on tulnud arvukalt ning seda on tunda ja näha nii jõusaalis kui ka rühmatreeningutes. Oleme oma kampaaniates lähtunud põhimõttest, et kõige tähtsam on vana ja lojaalne klient – hoiame ja väärtustame teda ning uute liitujate juurde meelitamiseks sooduskampaaniaid ei tee,» märkis ta.

Ka Revali spordiklubi turundusjuht Helen Partasjuk-Sootla kinnitas, et uus aasta toob klubisse alati palju inimesi. «See on alati nii olnud, et spordiklubidesse tekib jaanuaris ja veebruaris rohkem spordihuvilisi. Võrreldes septembriga külastab spordiklubi jaanuaris ligi 23 protsenti rohkem inimesi. Veebruar ja märts on enam-vähem samasugused, kuid aprillis on langus märkimisväärne,» rääkis ta.

Seega näitab statistika, et aasta alguse suurte spordihuviliste tuhin kaob väga kiiresti. «Inimesed peaksid aru saama, et kahe nädalaga ei ole veel võimalik tulemusi näha. Kõige olulisem on ikkagi regulaarne liikumine ning alustuseks tuleb võtta väiksemad eesmärgid – kui keha hakkab uue režiimiga harjuma, siis suurendada koormust,» soovitas ta. Partasjuk-Sootla rõhutas, et treenida tuleb teadlikult ja järjepidevalt, siis näeb ka kiiremini tulemusi.

MyFitnessi turundusjuht Marika Mäsak lisas seevastu, et kuigi aasta algus on üks klubiga liitumise tippaegu, ei saa otseselt kinnitada, et just see on aeg, mil MyFitnessi jõusaalid ja rühmatreeningud oleksid ülebroneeritud.

«Klubi liikmed on teadlikud treenijad ning teavad, et oma tervise ja hea vormi eest hoolitsemine ei olegi nii väga seotud hooaja või aasta algusega. Pigem on treening saanud elustiili osaks ning trennis käiakse hea enesetunde ning parema vaimse ja füüsilise vormi eesmärgil aastaringi,» sõnas ta.

Siiski näitab ka MyFitnessi kogemus, et populaarsemad klubiga liitumise hooajad on enamasti aasta algus, aga ka sügise ja kevade algus, mil inimesed annavad uusi lubadusi või teevad veel viimaseid pingutusi, et õigeks ajaks bikiinivormi saavutada.

«Planeerime ka ise uue aasta alguseks nii oma liikmetele kui ka uutele liitunutele tunniplaani uusi huvitavaid treeninguid või vahvaid eriüritusi ja -kampaaniaid. Nii on ka sel aastal sõbrapäeva paiku meie klubides juba traditsiooniks saanud Sõbrakampaania, mil MyFitnessi liige saab oma sõbrad tasuta klubiga liituma kutsuda,» lisas Mäsak.