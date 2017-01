Lugeja küsib: miks ei võiks tuvastatud joove mõjutada liikluskindlustuse makset?

«Üldine seisukoht on, et alkoholi võib tarvitada, kuna üldiselt pole see väga ohtlik. Oht tekib siis, kui alkoholi või muu joovastava aine tarvitaja hakkab liiklusvahendit juhtima ja enamasti hindab oma võimeid üle. Ohtude vastu tehakse kindlustus,» alustas lugeja oma kirja.