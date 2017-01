Tuhanded digitaalsed isikutunnistused ja mobiil-ID-d muutuvad kehtetuks

Aprillis jõuavad lõpule mitme aasta jooksul toimunud ettevalmistused, et kaotada ringlusest 1024 bitisel RSA algoritmil põhinevad dokumendisertifikaadid ja minna üle tugevama krüptograafiaga võtmetele, teatas politsei- ja piirivalveamet. Vanadel võtmetel baseeruvaid sertifikaate on praegu kasutusel umbes 12 000 mobiil-ID ja 3000 digitaalse isikutunnistuse puhul ning nende tühistamine on viimane samm enne lõplikult tugevama krüptograafiaga võtmetele üleminekut.

Mobiil-ID

Mobiil-ID puhul puudutab muudatus neid kasutajaid, kes võtsid enne 2015. aastat endale operaatori juurest mobiil-ID SIM-kaardi ja taotlesid sellele sertifikaadid 2014. aasta jooksul. Need SIM-kaardid omavad 1024 bitise RSA algoritmiga võtmeid.

Kliendid saavad endale operaatori juurest võtta asemele uue ja turvalisema mobiil-ID SIM-kaardi, millele saavad taotleda uued mobiil-ID sertifikaadid kehtivusega viis aastat. Riigilõivu kliendid enam ise lepingu tegemisel maksma ei pea. Kõigile mobiil-ID kasutajatele, keda dokumendi kehtetuks tunnistamine ees ootab, saadetakse tema mobiilioperaatori poolt vastav SMS-sõnum.

Digitaalne isikutunnistus

1. aprillist tunnistatakse kehtetuks ka umbes 3000 digitaalset isikutunnistust ja see muudatus puudutab neid digi-ID kasutajaid, kelle kaart väljastati enne 1. detsembrit 2014. Juhul, kui politsei- ja piirivalveametile on teada dokumendi kasutaja kehtiv elektronposti aadress, saadetakse sellele vastav teavitus. Dokumendi kasutaja peab pöörduma uue dokumendi saamiseks talle sobivasse politsei- ja piirivalveameti teenindusse, kus ta saab valida, kas saada tasuta dokument oma vana digitaalse isikutunnistuse kehtivusaja lõpuni jäänud perioodi ulatuses või taotleda uus kolme-aastase kehtivusajaga dokument, mille eest tuleb riigilõiv ise tasuda.

Muudatus on vajalik, et minna üle uuele 2048 bitistele võtmetele.