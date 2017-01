Vaata järele: veidraimad tooted McDonald’si menüüs

Kartulipudruga burger Jaapanis. Mis tunne sul oleks, kui burgerit ampsates leiaksid selle seest tavapärase pihvi asemel hoopis kartulipüree? 2012. aastal Jaapani McDonald’sites müüdud burger ei osutunud edukaks ning võeti õige pea müügilt maha, sest pihvi imiteeriv pudrumass ei püsinud hästi koos ning kippus saia vahel laiali lagunema, kirjutab Travelers today.

Riisiburger Filipiinidel. Selle burgeri puhul asendati burgerisaiad keedetud riisimassiga. Omapärast burgerit, mis oli McDonald’si üks kõige ebatavalisematest toodetest, toodeti algul Filipiinidel, kus serveeritakse üleüldse paljude roogade juurde riisi. Kuigi riisisõpru peaks seega riigis palju olema, ei kestnud selle burgeri menu kaua ning õige pea võeti see menüüst maha.

Granadilli-Oreo küpsise McFlurry Kolumbias. Troopikariik Kolumbia on koduks paljudele eksootilistele viljadele, mida armastavad nii kohalikud kui turistid. Nii võeti ka McDonald’si menüüsse granadilli lisandiga McFlurry jäätis. Tegu oli magushapuka magustoiduga, mis ühendas endas nii Oreo küpsise, šokolaadi- ja vanillijäätise kui ka omapärase maitsega puuvilja. Saadud maitse ei valmistanud pirtsakamatele sööjatele rõõmu, mistõttu ei olnud sel erilist menu.

Masala Dosa burger Indias. Tegu on ühe uuema täiendusega, mida kasutatakse McDonald’si hommikusöögimenüüdes üle India. Masala Dosaks nimetatakse õhukest pannkooki, mis valmistatakse kääritatud riisist ja läätsedest. McDonald’s on aga lähenenud asjale loominguliselt ning vorminud selle massi pihviks ning serveerib seda burgerina. Kuna tegu on traditsioonilise roaga, siis on selle McDonald’si versioon nii mõndagi kohalikku ärritanud.

Lisaks on Saksamaa McDonald'si menüüs leidunud (piiratud müügiajaga) õlu ning Hong Kongi restoranides on serveeritud McDonald'sile sugugi mitte omast makaronisuppi. Koreas on aga klientidele pakutud rohelise tee latte't.

Vaata lähemalt videost, milliseid ebatavalisi maitsekooslusi on veel McDonald's üle maailma pakkunud.