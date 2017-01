Lugeja küsib: miks on mõne Eesti krooni tagakülg valge?

Vastab Eesti Panga sularaha- ja taristuosakonna juhataja Rait Roosve.

Selliseid juhtumeid, kus rahatähel on üks külg valge, on vahel harva ette tulnud. Seda juhtub siis, kui rahatähe tootmise käigus kleepuvad trükitavad rahapoognad kokku. Üldjuhul sellised vead avastatakse juba rahatähe kontrollimise käigus, kuid kui see jääb mingil põhjusel tähelepanuta, siis võivad sellised vigased rahatähed ka ringlusse jõuda.

Selliseid olukordi on Eestis kroonidega ette tulnud, aga väga harva. Eurode kasutuselevõtu ajast selliseid juhtumeid eurodega meile teadaolevalt Eestis ei ole olnud, teiste riikide kohta puuduvad meil andmed.

Valge küljega rahatähe puhul ei ole tegemist mitte võltsinguga, vaid see on õige seaduslik rahatäht, millel on tootmisviga. Kui selline veaga rahatäht inimese kätte satub, siis sellega paraku maksta ei saa, vaid tuleb pöörduda oma panga poole. Pank saadab rahatähe ekspertiisi ja rahatähe omanikule makstakse selle veaga rahatähe summa kohe välja.

Kui sellise veaga on kroonipangatäht, siis sellega tuleb pöörduda Eesti Panga poole. Tihtipeale aga selliseid veaga rahatähti vahetada ei taheta, kuna need on hinnatud kollektsionääride seas.