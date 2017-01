Liikluskindlustuse hinnatõus jätkub arvatavasti ka sel aastal

Viimasel ajal liikluskindlustuslepinguid sõlminud inimesed on juba märganud, et kindlustuse hind on kasvanud, teatas IIZI Kindlustusmaakler. Kuigi liikluskindlustuse hind on vaikselt kerkinud juba 2015. aastast, siis märkimisväärne hinnatõus, keskmiselt 5-10 protsenti, on kestnud 2016. aasta juunist ja jätkub ka sel aastal.

Hinnatõusu oli turul oodata juba pikemat aega. IIZI andmeil tekib Eesti teedel keskmiselt 96 liikluskindlustuse juhtumit päevas ning kindlustusega sõidukeid on tänaseks üle 700 tuhande. Püsivalt kõrge kindlustusseltside kahjusus annab tugeva aluse hindade muutuseks.

IIZI partnersuhete juhi Kaido Keppi sõnul on konkurents turul liikluskindlustuse hindu seni madalal hoidnud, kuid kuna 2016. aastal kannatasid kindlustusseltsid selle kindlustusliigi osas rekordilisi kahjumeid, on selge, et kindlustusseltsid otsivad võimalusi hindu tõsta.

Värskes kindlustusturu ülevaates prognoosib IIZI liikluskindlustuse hinna jätkuvat kasvu, mis annab kindlasti tunda ka tarbijate rahakotile. Kepp toob välja, et liikluskindlustuse hinda määravad küll kindlustusseltsid, kuid kindlasti tasuks jälgida erinevaid pakkumisi sobivaima leidmiseks.

«See on tarbijatele kõige valutum viis hinnatõusuga toime tulemiseks, sest võrdlusega on võimalik leida kas samas hinnavahemikus või minimaalsema hinnatõusuga pakkumine,» lisas ta.