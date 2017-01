Populaarses närimismänguasjas vohab hallitus

Ka Eesti poelettidelt leitav imikutele hammaste tulekuks mõeldud kummist kaelkirjak (tuntud ka kui närimiskaelkirjak) on seest õõnes. Niiskust saades võib selles vohama hakata hallitus.

New Jerseys elav ja laste hambaarstina töötav Dana Chianese otsustas pärast kopitushaisu tundmist mänguasja lahti lõigata ja avastas, et mänguasi, mida tema laps oli mitu korda suhu toppinud, oli seest täiesti hallitanud. Vapustatud sellest, laadis naine pildi üles oma sotsiaalmeedia kontole, et ka teisi lapsevanemaid hoiatada.

«Otsustasin mänguasja katki lõigata puhtalt uudishimu pärast, kuid see, mis ma sealt avastasin, oli õudne,» kommenteeris Chianese. «Haisev ja rõve hallitus elab minu beebi lemmiklutsimislelu sees!»

Tegemist on küllaltki populaarse mänguasjaga, mis on valmistatud naturaalsest kummist, mis teeb sellest ideaalse närimismänguasja. Kaelkirjakul on põhjas väike auk, et õhk saaks mänguasja pigistamisel väljuda.

Mänguasi tuli esmalt turule 1961. aastal ja seda on soovitanud laste hammaste tuleku ajaks paljud terviseprofessorid.

Kaelkirjaku seest on hallitust leidnud ka teised lapsevanemad. Üks neist hoiatas veebipoe Amazon kaudu lapsevanemaid, et need pööraksid tähelepanu sellele, et kui mänguasja läheb niiskust, siis võib tekkida hallitus. «Meil on kaks aastat see mänguasi olnud ja terve selle sisemus oli täitunud musta hallitusega,» kirjutas ta.

Tema postitust täiendas veel üks lapsevanem, kes oli enda sõnul lõiganud kaelkirjakul jalad otsast, et laps ei saaks mänguasja liiga sügavale kurku toppida. Pärast jalgade lõikamist selgus, et mänguasi on hallitust täis.