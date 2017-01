Lugeja küsib: kui palju peab pika vahetuse järel jääma töötajale vaba aega?

Vastab Kaire Saarep, tööinspektsiooni töösuhete nõustamistalituse nõustamisjurist.

Tööajakava koostades peab tööandja järgima töölepingu seaduses (edaspidi TLS) kehtestatud töö- ja puhkeajanorme. Tööandja peab tagama töötajale 24-tunnise ajavahemiku jooksul vähemal 11 tundi järjestikust puhkeaega. 24-tunnist ajavahemikku hakatakse lugema töötaja tööle asumisest.

Toon siinkohal täpsustava näite. Töötaja asub tööle kell 7:00, töötab 13 tundi ehk tööpäev lõpeb kell 20:00. Sellele peab järgnema vähemalt 11-tunnine järjestikune puhkeaeg. Seega töötaja järgmine tööpäev võib kõige varasemalt alata kell 7:00.

Lisaks tuleb tööajakava koostades arvesse võtta ka teisi asjaolusid. Summeeritud tööaja arvestuse korral peab töötajale jääma seitsmepäevase ajavahemiku kohta vähemalt 36 tundi järjestikust vaba aega. Tööaeg ei või kokku ületada keskmiselt 48 tundi seitsmepäevase ajavahemiku kohta kuni neljakuulise arvestusperioodi jooksul.

Tööandja ja töötaja võivad leppida kokku pikemas tööajas, kui tööaeg kokku ei ületa keskmiselt 52 tundi seitsmepäevase ajavahemiku kohta neljakuulise arvestusperioodi jooksul. Töötaja võib kokkuleppe igal ajal üles öelda, teatades sellest kaks nädalat ette.

Seega eelnevat arvesse võttes võib 13-tunniseid tööpäevi nädalas olla keskmiselt 3,7 (kokkuleppel 4). Kui ühel nädalal on 13-tunniseid tööpäevi rohkem, siis mõnel teisel nädalal peaks olema selle võrra pikki tööpäevi vähem. Kuigi 13-tunnine tööpäev on lubatud, siis tuleb arvestada ka sellega, et kui töötaja töötab stabiilselt rohkem kui 40 tundi nädalas, siis ühel hetkel tekib olukord, kus ta on töötanud kokkulepitud tööajanormi ulatuses, aga kuu või arvestusperiood ei ole läbi.

Ületunnitöö saab olla üksnes kokkuleppeline ning töötajal on õigus sellest keelduda. Seega võib tekkida olukord, kus töötaja keeldub ületunnitöö tegemisest peale normtundide täitumist. Keeldumisest tuleks teada anda hetkel, mil tööandja teeb ettepaneku ületundide tegemiseks ehk üldjuhul graafiku koostamise ajal ning soovitavalt kirjalikult.

Kokkuvõttes võib vastata, et on lubatud, kui tööpäev algab kell 7:00, kestab 13 tundi ning järgmine tööpäev algab järgmisel päeval kell 7:00. Samas tuleb arvesse võtta kõiki piiranguid, sealhulgas töötaja õigust keelduda ületunnitööst. Seega ei ole võimalik, et töötaja töötab stabiilselt 13 tundi päevas 4-5 päeva nädalas.