Noored pidutsejad lagastavad külaliskortereid

«Andsin korterivõtmed 22. detsembril üle viisakatele noortele, kes tundusid igati mõistlikud. Järgmisel päeval selgus, et korteris oli maha peetud suurem jooming, mille käigus oli lõhutud ja lagastatud. Tegin kohale minnes selgeks, et nüüd läheb ja võtab automaadist raha välja, sest reegleid on rikutud,» rääkis Saarte Häälele Kuressaares asuva külaliskorteri pidaja.

Selle asemel, et oma sigadusi tunnistada, lükati korteriomanik ukselt eest. «Ütlesin, et muusikavõimendi jääb niikauaks siia, kuni raha tood, et oleks põhjus naasta. Võimendi on siiamaani minu käes. Mu number blokeeriti ka ära,» ütles naine.

Pummelungi tõttu pidi korteriomanik naabritele kompensatsiooni maksma ning muuseas selgus, et üks piduline oli parklas ennast häbitult rahuldanud.

Kuressaare politseijaoskonna piirkonnavanem Meelis Juhandi sõnas, et nii rentija kui ka rendile andja huvide kaitsmiseks on oluline sõlmida omavahel kirjalik leping. Arusaamatuste vältimiseks on hea enne rendipinna kasutusse andmist fikseerida ruumi ja seal olevate asjade seisukord.

Osal noortel on jäänud mulje, nagu oleksid nad ukse taga puutumatud, sest politseil ei ole õigust loata siseneda. Lääne prefektuuri jurist Irina Punko lisas, et kui noored näevad selles võimalust segamatult rikkuda seadusega ettenähtud nõudeid, on nende arvamus ekslik.