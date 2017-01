Tänavu aegub ligi 200 000 ID-kaarti ja 150 000 passi

Politsei- ja piirivalveameti (PPA) identiteedi ja staatuste büroo peaekspert Marit Abram ütles ERR-ile, et dokumendivahetuse haripunkt saabub alati suvel, ajavahemikul juuni-august, kui inimestel on puhkused ning reisitakse tavapärasest rohkem.

Samuti võib märgata tõusu ka sügiseti, kui lastel on koolivaheajad. Lisaks tuleb arvestada dokumenditaotlejatega, kes on oma dokumendi ära kaotanud või on seoses abiellumisega oma nime vahetanud ning lastega, kelle vanemad taotlevad neile üldse esmakordse dokumendi.

Tavapärasest erinev ongi sel aastal just eelkõige ID-kaartide aegumine ning seda just põhjusel, kus 2012 aegusid esimesed 10-aastased ID-kaardid ning edasi aeguvad need juba viieaastaste tsüklite kaupa. Sellele lisanduvad kõik muud dokumendiliigid ja kokku võib dokumendimenetlusi siseministeeriumi andmetel tänavu olla poole miljoni ringis.