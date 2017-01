Sotsiaalmeedias korraldatud autoloosid võivad olla seadusevastased

Inimesed ja ettevõtted on asunud sotsiaalmeedias korraldama autode ja muude asjade väljaloosimist, kuid tõenäoliselt on see ebaseaduslik, sest hasartmängude korraldamiseks on kindlad reeglid, kirjutab ERR uudisteportaal.

Näiteks 9. jaanuaril postitas üks osaühing Facebooki teate, kus kuulutas, et loosiga on võimalus võita endale Subaru Impreza WRX STI (müügihind 12 900 eurot).

Et loosis osaleda, tuleb osta nummerdatud lauatennise pall, mis maksab 50 eurot, kokku lubati müüki 258 palli. Kui pallid müüdud, pidavat toimuma Facebooki LIVE videos loosimine.

Maksu- ja tolliameti avalike suhete juht Rainer Laurits kirjeldas, et hasartmänguseaduse kohaselt on hasartmängu tunnusteks mängija poolt panuse tegemine, mängu tulemusel võib saada võidu ning mängu tulemus määratakse juhuslikkusel põhineva tegevusega.

«Kõik need tunnused on mainitud äritegevusel olemas ning oma olemuselt vastab antud hasartmäng loterii tunnustele. Vastavalt hasartmänguseadusele on aga üle 1000 euro võidufondiga loterii korraldamiseks on vaja loterii korraldusluba,» ütles Laurits, lisades, et mainitud müügikuulutusel sellist korraldusluba väljastatud ei ole.