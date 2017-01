Tippkokad ühendavad jõud omapärases restoranis

Kokk Dan Barber, kellele kuulub New Yorki põhjaosas asuv Blue Hill restoran, plaanib avada Londonis ajutise pop-up restorani nimega wastED. Selle omapäraks on asjaolu, et gurmeeroogi hakatakse valmistama toidujääkidest, kirjutab Fox. Keskmiselt hakkab restoranis taldrikutäis maksma 16-17 eurot.

Barber on restoranisse omapäraseid roogi valmistama kutsunud muuhulgas kokad Gordon Ramsay, Tom Kerridge’i ja Clare Smythi. Restoran avatakse Selfridge’i kaubamaja katusel ning iga päev valmistab süüa erinev külaliskokk. Seda, kes millal süüa pakub, aga eelnevalt ei avalikustata.

Restoran jääb avatuks 24. veebruarist 2. aprillini ning juba praegu eeldatakse, et kohtadega läheb seal kitsaks ja iga soovija ei pruugigi löögile saada.

Barber tõdeb, et toiduraiskamine on maailmas murettekitav teema ning tema eesmärk ongi sellele suuremat tähelepanu pöörata. Mõned detailid menüüst on avalikustatud ning toidud võivad sisaldada linnu- ja loomaliha jääke (nahk, luud) ühes teiste ebatavaliste koostisosadega.

Barber on ka üks restoraniomanikest, kes pooldab seda, et tooraine jõuaks otse talust lauale, kuid toiduraiskamise vähendamisel tema arvates sellest siiski suurt abi pole. «See on liiga passiivne. See võimaldab dikteerida menüüd selle järgi, milliseid tooraineid talust sa kasutada saad ja soovid. Samas võid ikka lõpetada nii, et kohtled talu samamoodi nagu supermarketit,» kirjeldas ta.

Esimene samalaadne wastED restoran tegutses ajutiselt New Yorkis ning külaliskokaks oli muuhulgas Alain Ducasse, kelle mitmed restoranid on pälvinud Michelini tärni.

Barberile kuuluv Blue Hill restoran valiti mullu Ameerika parimate hulka ning inimesed on valmis ootama kuude kaupa, et sinna lauabroneering saada. Restoranis kasutatakse Barberi talust pärinevat toorainet ning pakutakse ka taimseid roogi.