Veganitele suunatud poekett läks pankrotti

Poekett Veganz teatas möödunud detsembris pankrotist ning on sunnitud esialgu vähemalt neli oma üheksast poest sulgema, kirjutab Local.

Ettevõtte asutaja Jan Bredack teatas, et kuna vegantoodete pakkumine ületas nõudluse, siis ei läinud ka nende veganpoodide ketil enam hästi. Bredack plaanib aga edaspidi tähelepanu pöörata toitlustusele.

2014. aastal oli Bredack inspireeritud Skandinaavia riikide külastamisest ning mõistis, et seal on palju lihtsam ja mugavam poodidest vegantooteid üles leida. Toona oli tal plaanis avada Veganzi kolmas pood Berliinis, veel kaks Saksamaal ning üks Viinis ning veel tulevikuski laieneda.

Endise lihasõbrana tõi Bredack välja, et nende eesmärk pole küll kogu maailma mõjutada, vaid lihtsustada vegan-elustiiliga kaasa läinud inimeste elu. Tema väitel polnud lausa 80 protsenti kogu nende klientuurist veganid ega isegi mitte taimetoitlased.

«See elu peaks eelkõige lihtne olema. Ma teen seda seepärast, et see tuleb mu südamest. Raha ei ole siinjuures motivaator, kuna mul on ühtlasi võimalus teha elus midagi head,» rääkis poeketi juht toona.

Kuigi poekett läheb pankrotti, ei mõjuta see emafirma Veganz GmbH tegevust.

Veganzi käive oli 2015. aastal 24 miljonit eurot, prognoositavat tulu langetati mullu 80 miljonilt eurolt 56 miljonini.

Veganzi poed asuvad Frankfurtis, Berliinis, Hamburgis, Essenis, Kölnis, Prahas ja Viinis.