Kogu tõde Nutella koostisosadest

Kuigi Nutella kodulehel on kirjas, et toode valmistatakse vaid parimatest värsketest koostisosadest, sisaldab see tegelikult suures osas suhkrut ja palmiõli ning vaid väheses osas kakaod ja pähklipuru. Seega pole kindlasti kakao ja pähklid need, mis võidele õige maitse annavad, kirjutab news.com.au.

Palju on räägitud ka Nutellas leiduva palmiõli võimalikust vähkitekitavast mõjust. Ka Euroopa toiduohutusamet on kinnitanud, et palmiõli on mistahes õlidest tervisele kõige ohtlikum ning võib tekitada vähki. Nutella tootja Ferrero püüab süüdistusi tõrjuda väites, et nende kasutatav palmiõli on kõrgekvaliteediline ning ohutu.

Sama ei arva aga näiteks dietoloog dr Joanna McMillan, kelle arvates pole ka Nutella koostisosade loetelu mingi üllatus. Ta on mures eriti inimeste pärast, kes arvavad, et näiteks pähklite sisalduse tõttu võib Nutellat pidada isegi tervislikuks tooteks.

«Pakendil kujutatud sarapuupähklid eksitavad tarbijat, kuna tegu pole kindlasti tootega, mida tohiks igapäevaselt süüa. Ma ise ei ostaks iial ühtki toiduainet, mis sisaldab palmiõli,» rõhutas ta.

Ka toitumisspetsialist Kristen Beck leiab, et suurim probleem on Nutella suunamine lastele ning samuti nimetamine ohutuks tooteks, mida see kindlasti pole. «Pähklite ja kakao sisalduse tõttu on seda turustatud kui tervislikku toodet, kuid reaalsus on teistsugune. See sisaldab tohutus koguses rafineeritud valget suhkrut ning just seepärast see maitsebki hästi ja meeldib lastele,» sõnas ta.

Beck märkis, et kakao on tõepoolest rikas antioksüdantide poolest ning sarapuupähklid sisaldavad tervislikke rasvu, kuid suur kogus suhkrut ja palmiõli nullib nende väärtuse täielikult.

Nutella toitumisalase teabe kohaselt sisaldab selle üks serveering (37 grammi ehk umbes kaks supilusikatäit) ligi 21 grammi suhkrut. 750-grammises purgis on seega üle 400 grammi suhkru, mis on üle poole selle kogukaalust. Lisaks peaks 2000-kcal energiavajaduse juures piirduma päevas maksimaalselt 22 grammi suhkruga.

Ferrero esindaja sõnul soovivad nad toote täieliku retsepti saladuseks jätta, kuid toitumisalane teave on täiesti läbipaistev ning võimaldab tarbijal ise valikuid teha ja portsjoni suurust valida. «Üks Ferrero toitumisalaseid soovitusi on piirduda väikeste portsjonitega, kuna iga toitu võib nautida mõõdukalt,» ütles ta.

Dr McMillan lisas, et Nutellale leidub siiski ka tervislikke, samas maitsvaid alternatiive. «Kui sul on kodus võimas blender, saad ise pähklivõideid valmistada. Nende magustamiseks saab kasutada nii kakaod kui ka mett.»